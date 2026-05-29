Asamblea recibirá informe de Nayib Bukele en sesión solemne el 1 de junio

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ElSalvador–La Asamblea Legislativa convocó a una sesión solemne para el próximo lunes 1 de junio, en la que recibirá el informe de labores correspondiente al periodo 2025-2026 del presidente de la República, Nayib Bukele.

La sesión está programada para las 7:00 de la noche y se desarrollará en cumplimiento del reglamento interior del órgano legislativo, el cual establece que cada 1 de junio debe realizarse una sesión especial para la presentación del informe anual del mandatario, excepto en los años de inicio y finalización del periodo presidencial.

El acto reúne tradicionalmente a representantes de los tres órganos del Estado y es convocado mediante acuerdo de la junta directiva legislativa.

Bukele llegará a esta rendición de cuentas al completar su séptimo año al frente del Ejecutivo y el segundo año de su segundo mandato presidencial, iniciado en 2024 tras su reelección para el periodo 2024-2029.

Además, el actual periodo presidencial se desarrolla en medio de cambios constitucionales que ampliaron la duración del mandato presidencial a seis años. Con esa modificación, el actual gobierno concluirá en 2027 y las próximas elecciones presidenciales se realizarán de forma anticipada para coincidir con los comicios legislativos y municipales.

En su informe presentado en junio de 2025, el mandatario destacó inversiones en educación, defendió su estrategia de seguridad y respondió a señalamientos sobre presuntos pactos con pandillas. También reiteró que las personas capturadas bajo el régimen de excepción no serían liberadas.

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