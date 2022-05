Empresa multinacional agradece el crecimiento a la dedicación y compromiso de sus empleados

Escucha este artículo Escucha este artículo

En el primer trimestre de 2022, Henkel ha aumentado las ventas del Grupo hasta alrededor de 5,300 millones de euros en un entorno de mercado muy desafiante. Las ventas orgánicas han crecido significativamente en un +7.1%, impulsadas principalmente por un desempeño de precios muy fuerte, con una ligera disminución en el volumen simultáneamente. En términos nominales, las ventas han aumentado un +6.1%.

“Este buen desempeño de nuestras ventas es un ejemplo de nuestra agenda de crecimiento, así

como de la gran dedicación de nuestros empleados en todo el mundo, y queremos agradecerles

el gran compromiso que han demostrado”, ha asegurado el CEO de Henkel, Carsten Knobel.

“Sin embargo, el entorno macroeconómico ha continuado deteriorándose desde principios de

año. El impacto de la crisis mundial del coronavirus, acompañado de la extraordinaria tensión en

los mercados de materias primas y las cadenas de suministro mundiales, se ha visto

drásticamente agravado por la guerra en Ucrania”.

Carsten knobel: Henkel, quien presentó sus resultados financieros del primer trimestre 2022.



“A pesar de estas circunstancias excepcionalmente complejas, seguimos adelante con nuestra

clara estrategia de crecimiento con propósito. Nuestro negocio de Adhesive Technologies es

líder mundial en el mercado y ofrece soluciones innovadoras en numerosas industrias clave, con

un claro enfoque en las tendencias de futuro, como la movilidad, la conectividad y la

sustentabilidad. Y al fusionar nuestros negocios de consumo de Laundry & Home Care y Beauty

Care para crear Henkel Consumer Brands, estamos estableciendo una plataforma multicategoría

con alrededor de 10,000 millones de euros en ventas. Nuestro objetivo es que nuestro negocio

futuro de Consumer Brands esté en funcionamiento a principios de 2023 a más tardar. Ofrecerá

una base más amplia para impulsar la optimización de nuestra cartera de manera más

consistente y hará avanzar el negocio hacia un perfil de mayor crecimiento y margen”, ha

explicado Carsten Knobel.



El crecimiento de las ventas en el primer trimestre ha estado particularmente impulsado por la

unidad de negocio de Adhesive Technologies, que ha generado un aumento orgánico de dos

dígitos ascendiendo a +10.7 %, con la contribución de todas sus áreas de negocio.

El desarrollo de las ventas orgánicas en la unidad de negocios de Beauty Care ha sido

ligeramente negativo en -1.2 % en el primer trimestre. El negocio Professional ha registrado un

aumento de doble dígito. Como se esperaba, los resultados del negocio de Consumer se sitúan

por debajo del nivel del año anterior, debido especialmente a la implementación de las medidas

en el portafolio anunciadas para 2022.

Marco Swoboda: Henkel, quien presentó sus resultados financieros del primer trimestre 2022.



La unidad de negocio de Laundry & Home Care ha generado un fuerte crecimiento orgánico de

las ventas de +4.9%, impulsado por un crecimiento significativo en Laundry. Por el contrario, el

desarrollo orgánico de las ventas en el negocio de Home Care ha sido ligeramente negativo en el

primer trimestre.



Desde una perspectiva regional, el gran desempeño de las ventas de Henkel ha sido impulsado

principalmente por los mercados emergentes. Sin embargo, los mercados maduros también han

registrado un fuerte crecimiento orgánico de las ventas.



De cara al resto del ejercicio 2022, Carsten Knobel ha explicado: «La incertidumbre y la

volatilidad en nuestro entorno empresarial ha aumentado aún más a raíz de la guerra en Ucrania.

Los precios de las materias primas y los servicios logísticos han vuelto a aumentar

considerablemente. Ante la evolución de la guerra en Ucrania, también decidimos a mediados de

abril abandonar nuestras operaciones comerciales en Rusia. Asimismo, hemos anunciado el fin

de nuestras actividades en Bielorrusia. Esto afecta a unas ventas anuales totales de unos 1,000

millones de euros y a más de 2,500 empleados. Teniendo en cuenta estos acontecimientos,

ahora esperamos una presión significativamente mayor sobre nuestros beneficios para el resto

del año que a principios de este. Por ello, a finales de abril actualizamos nuestras previsiones

para el 2022″.



Henkel espera ahora un crecimiento orgánico de las ventas a nivel de Grupo de entre el +3.5% y

el +5.5% en el ejercicio 2022. Se espera que el rendimiento ajustado sobre las ventas (margen

EBIT) se sitúe en el rango del 9.0 al 11.0 %. Para las ganancias ajustadas por acción preferente

(EPS por sus siglas en inglés) a tipos de cambio constantes, Henkel espera ahora un descenso

en el rango del -35 al -15%.

Evolución de las ventas del Grupo

Las ventas del Grupo han aumentado nominalmente un +6.1% en el primer trimestre de 2022,

pasando de 4,968 millones de euros en el trimestre anterior a 5,271 millones de euros.

Orgánicamente (es decir, ajustado por el tipo de cambio y las adquisiciones/desinversiones), las

ventas han aumentado un +7.1%. Este importante crecimiento de las ventas a nivel del Grupo

fue impulsado por los precios. Las adquisiciones y desinversiones han reducido las ventas en un

-1.1%. Los efectos del tipo de cambio han tenido un impacto ligeramente positivo de +0.2% en

las ventas.

Desempeño de las ventas del Grupo 1

en millones de euros Q1/2022

Ventas 5,271

Cambio versus año anterior 6.1%

Divisas 0.2%

Ajustado por divisas 5.9%

Adquisiciones/desinversiones -1.1%

Orgánico 7.1%

según precio 9.4%

según volumen -2.3%

1 Todas las cifras individuales se han redondeado comercialmente. La adición puede dar lugar a desviaciones de los totales indicados.

Los mercados emergentes han logrado un crecimiento orgánico de las ventas de doble dígito,

concretamente del 11.4% en el primer trimestre. El crecimiento orgánico de las ventas en los

mercados maduros ha sido fuerte, del +3.1%. Mientras que la región de Europa Occidental ha

registrado un ligero descenso interanual, con un crecimiento orgánico de las ventas del -0.4%,

las ventas han aumentado un +21.0% en Europa del Este. El crecimiento orgánico de las ventas

ha sido del +1.4% en la región de África/Oriente Medio en el primer trimestre de 2022 y las

ventas han aumentado en la región de Norteamérica en un +6.6%. El crecimiento orgánico de las

ventas ha alcanzado el +15.2% en América Latina y el +5.3% en la región de Asia-Pacífico.

Desempeño de las ventas por región 1

en millones de

euros

Europa

Oriental

Europa

del Este

África/

Oriente

Medio

América

del Norte

América

Latina

Asia-

Pacífico

Corporativ

o

Grupo

Henkel

Ventas²

Enero–Marzo

2021 1,502 778 316 1,358 338 923 56 5,271

Ventas²

Enero–Marzo

2020 1,528 742 319 1,234 280 837 30 4,968

Cambio vs

Q1/2020 -1.7% 4.9% -0.8% 10.1% 20.8% 10.2% – 6.1%

Orgánico -0.4% 21.0% 1.4% 6.6% 15.2% 5.3% – 7.1%

Proporción

ventas del Grupo

2021 28% 15% 6% 26% 6% 18% 1% 100%

Proporción ventas

del Grupo 2020 31% 1% 6% 25% 6% 17% 1% 100%

1 Todas las cifras individuales se han redondeado comercialmente. La adición puede dar lugar a desviaciones de los totales indicados.

2 Por ubicación de la compañía.

Evolución de las ventas de Adhesive Technologies

En el primer trimestre de 2022, las ventas de la unidad de negocio Adhesive Technologies han

aumentado nominalmente un +11.6%, pasando de 2,358 millones de euros en el trimestre del

año anterior a 2,631 millones de euros. Orgánicamente (es decir, ajustado por el cambio de

divisas y las adquisiciones/desinversiones), las ventas han aumentado en un +10.7% en

comparación con el primer trimestre de 2021. Los volúmenes se han mantenido estables,

mientras que los precios han aumentado en un rango porcentual de dos dígitos. Los efectos del

tipo de cambio han contribuido al aumento de las ventas en un +1.6%, mientras que las

adquisiciones/desinversiones han tenido un efecto ligeramente negativo del -0.7%.

Desempeño de las ventas de Adhesive Technologies 1

en millones de euros Q1/2022

Ventas 2,631

Proporción de ventas del Grupo 50%

Cambio versus año anterior 11.6%

Divisas 1.6%

Ajustado por divisas 10.0%

Adquisiciones/desinversiones -0.7%

Orgánico 10.7%

según precio 10.6%

según volumen 0.1%

1 Todas las cifras individuales se han redondeado comercialmente. La adición puede dar lugar a desviaciones de los totales indicados.

Todas las áreas de negocio de Adhesive Technologies han contribuido al crecimiento de las

ventas en el primer trimestre. El área de negocio de Automotive & Metals ha generado un

buen crecimiento de las ventas. El impacto negativo de la disminución de la producción de

automóviles, debido en gran parte a la actual escasez mundial de semiconductores, se ha visto

compensado por el crecimiento de dos dígitos en el negocio de Metals. El área de negocio de

Packaging & Consumer Goods se ha beneficiado de la elevada demanda de los clientes y ha

generado un crecimiento de las ventas de dos dígitos, impulsado especialmente por los negocios

de Packaging & Lifestyle. El área de negocio de Electronics & Industrials ha generado un

importante crecimiento orgánico de las ventas, debido en particular al crecimiento de dos dígitos

en Industrials, que ha complementado el crecimiento positivo de las ventas en Electronics. El

área de negocio de Craftsmen, Construction & Professionals ha registrado un importante

crecimiento orgánico de las ventas en comparación con el trimestre anterior, impulsado

principalmente por el aumento de dos dígitos tanto en Construction, como en Mechanical

Engineering & Maintenance.

En cuanto al desglose regional, la división de Adhesive Technologies ha logrado un crecimiento

orgánico de las ventas de dos dígitos en los mercados emergentes. El crecimiento de las

ventas ha sido de dos dígitos en Europa del Este y América Latina, impulsado principalmente por

el área de negocio de Packaging & Consumer Goods. La región de África/Oriente Medio ha

generado un aumento significativo de las ventas y la región de Asia (sin Japón) ha observado un

sólido crecimiento.

El crecimiento orgánico de las ventas en los mercados maduros ha sido importante en general,

y la región de América del Norte ha registrado un aumento de dos dígitos en las ventas. En

Europa Occidental la compañía ha logrado un fuerte aumento de las ventas, y los efectos

adversos derivados del descenso de la producción de automóviles se han visto más que

compensados por el crecimiento generado en todas las otras divisiones. Los mercados maduros

de la región de Asia-Pacífico han registrado un importante crecimiento, al que han contribuido

todas las áreas de negocio.

Evolución de las ventas Beauty Care

En el primer trimestre de 2022, las ventas de la unidad de negocio Beauty Care han disminuido

nominalmente en un -3.5% hasta 892 millones de euros (1er trimestre de 2021: 925 millones de

euros). Orgánicamente (es decir, ajustados por el tipo de cambio y las adquisiciones/

desinversiones), las ventas han sido -1.2% inferiores al nivel del año anterior. Aunque los

volúmenes han disminuido, la unidad de negocio ha registrado una fuerte evolución de los

precios. Los efectos del tipo de cambio han contribuido a un ligero aumento de las ventas en un

+0.1%, mientras que las adquisiciones/desinversiones las han reducido en un -2.4%.

Desempeño de las ventas de Beauty Care 1

en millones de euros Q1/2022

Ventas 892

Proporción de ventas del Grupo 17%

Cambio versus año anterior -3.5%

Divisas 0.1%

Ajustado por divisas -3.6%

Adquisiciones/desinversiones -2.4%

Orgánico -1.2%

según precio 5.1%

según volumen -6.3%

1 Todas las cifras individuales se han redondeado comercialmente. La adición puede dar lugar a desviaciones de los totales indicados.

En el primer trimestre de 2022, la evolución orgánica de las ventas en la división de Consumer

ha sido inferior a la del trimestre anterior, debido principalmente a las medidas anunciadas sobre

el portafolio de Henkel, que incluyen el cese de actividades que no formarán parte del futuro de

la compañía. Dentro de este proceso de optimización de la cartera que se está llevando a cabo,

a lo largo de este año se suspenderán actividades que representan alrededor del 5% de las

ventas de Beauty Care en 2021. En el primer trimestre, la categoría de Hair Care ha descendido

en su conjunto con respecto al periodo del año anterior, aunque los resultados de las distintas

categorías han sido diferentes. La unidad de Hair Styling ha generado un crecimiento orgánico

de dos dígitos en las ventas, continuando así la recuperación iniciada el año pasado. Las ventas

de los negocios de Hair Colorants y Hair Care han sido inferiores a las del año anterior. En la

categoría de Hair Colorants, la disminución se debe a la normalización en curso de la demanda,

que había sido significativamente mayor en el trimestre del año anterior como resultado de la

pandemia. El descenso en el desarrollo del negocio de Body Care se debe principalmente a las

medidas sobre el portafolio mencionadas anteriormente.

En el primer trimestre, el área de negocio Professional ha mantenido los buenos resultados del

año pasado y ha registrado un crecimiento orgánico de las ventas de doble dígito. Si bien la

contribución se debe tanto de los mercados maduros, como de los emergentes, esta expansión

de las ventas ha sido impulsada en particular por el crecimiento de dos dígitos generado en

Norteamérica, así como en Europa Occidental y Oriental.

El crecimiento de las ventas ha sido bueno en general en los mercados emergentes en el

primer trimestre, con Asia (excluyendo Japón) y América Latina generando aumentos

significativos. La región de Europa del Este ha registrado un fuerte crecimiento de las ventas,

mientras que el rendimiento de las ventas en la región de África/Oriente Medio ha sido negativo,

principalmente debido a las medidas sobre el portafolio mencionadas anteriormente.

En general, el rendimiento orgánico de las ventas ha sido inferior al del año anterior en los

mercados maduros. Los mercados maduros de la región de Asia-Pacífico generaron un fuerte

crecimiento de las ventas, impulsado por el área de negocio de Consumer. La región de América

del Norte ha registrado un buen rendimiento de las ventas, impulsado por el área de negocio

Professional. En cambio, las ventas han sido negativas en Europa Occidental, debido

principalmente a la normalización de la demanda de tintes para el cabello y a las medidas de

optimización de la cartera.

Evolución de las ventas de Laundry & Home Care

La unidad de negocio de Laundry & Home Care ha generado unas ventas de 1,692 millones de

euros en el primer trimestre de 2022, lo que representa un aumento nominal del +2.2% en

comparación con los 1,656 millones de euros logrados en el trimestre del año anterior. Desde el

punto de vista orgánico (es decir, ajustado por el tipo de cambio y las

adquisiciones/desinversiones), la unidad de negocio ha registrado un fuerte aumento de las

ventas del +4.9%. Este resultado se debe principalmente a un aumento porcentual de dos dígitos

en los precios, mientras que el volumen disminuyó. Las adquisiciones/desinversiones han tenido

un efecto negativo en las ventas del -1.0%. Los efectos de las divisas han tenido un impacto

negativo del -1.8% en las ventas.

Desempeño de las ventas de Laundry & Home Care¹

en millones de euros Q1/2022

Ventas 1,692

Proporción de ventas del Grupo 32%

Cambio versus año anterior 2.2%

Divisas -1.8%

Ajustado por divisas 4.0%

Adquisiciones/desinversiones -1.0%

Orgánico 4.9%

según precio 10.1%

según volumen -5.2%

1 Todas las cifras individuales se han redondeado comercialmente. La adición puede dar lugar a desviaciones de los totales indicados.

El área de negocio de Laundry Care ha presentado un importante crecimiento orgánico de las

ventas en el primer trimestre, impulsado principalmente por el importante desarrollo de las

categorías de detergentes y de acabado para la ropa. La marca Persil ha contribuido a estos

resultados gracias a la estrategia de innovación, al igual que la marca norteamericana de Henkel,

«all». Los detergentes especiales de la compañía han logrado un crecimiento de dos dígitos,

impulsado principalmente por la marca Perwoll.

En la división Home Care, la evolución de las ventas orgánicas ha sido ligeramente negativa en

el primer trimestre, principalmente como resultado de la disminución de las ventas en la

categoría de limpiadores de superficies duras. Esto se debe a una mayor normalización de la

demanda tras el importante aumento registrado en el periodo del año anterior en respuesta a la

pandemia de COVID-19. Por el contrario, la evolución de las ventas en las categorías de

productos lavavajillas y limpiadores de WC ha sido positiva, en gran parte impulsada por las

marcas Pril y Bref.

En los mercados emergentes, logramos un crecimiento orgánico de las ventas de dos dígitos

en el primer trimestre, especialmente gracias a la contribución de las regiones de Europa del

Este y América Latina, que registraron aumentos de dos dígitos. El crecimiento de las ventas

orgánicas ha sido muy fuerte en la región de África/Oriente Medio y positivo en la región de Asia

(sin Japón).

La evolución orgánica de las ventas de Henkel ha sido positiva en general en los mercados

maduros, impulsada por un buen rendimiento en Norteamérica y un crecimiento de dos dígitos

en los mercados maduros de la región de Asia-Pacífico. En cambio, las ventas en Europa

Occidental han sido inferiores a las del trimestre anterior.

Activo neto y situación financiera del Grupo

En el periodo examinado no se han producido cambios sustanciales en el capital circulante neto

y la situación financiera del Grupo en comparación con la situación a 31 de diciembre de 2021.

Fusión de los negocios de consumo para crear una nueva

unidad de negocio integrada: Henkel Consumer Brands

El 28 de enero de 2022, Henkel anunció su intención de fusionar sus unidades de negocio de

Laundry & Home Care y Beauty Care en una nueva unidad de negocio integrada llamada Henkel

Consumer Brands, con el foco en dos categorías globales, Laundry & Home Care y Hair Care. El

resto de las categorías se gestionarán a nivel regional.

«La creación de Henkel Consumer Brands es un paso estratégico importante para dar forma a un

futuro exitoso para nuestra compañía. Disponemos de atractivas carteras en ambas unidades de

negocio – Laundry & Home Care y Beauty Care – con marcas fuertes y líderes en el mercado y

en sus categorías a nivel mundial. Al configurar esta nueva unidad de negocio como una

plataforma multicategoría, tenemos la clara ambición de aumentar el perfil de crecimiento y de

márgenes de nuestros negocios de consumo», ha asegurado el CEO de Henkel, Carsten Knobel.

«Al fusionar nuestros negocios de consumo, lograremos importantes sinergias en muchas áreas,

y tenemos la intención de aprovecharlas para fortalecer también nuestra rentabilidad. Esto se

refleja en nuestra ambición financiera a medio y largo plazo: para Henkel nuestro objetivo de

Consumer Brands, es un crecimiento orgánico de las ventas del 3% al 4% y un margen EBIT

ajustado en el rango medio de la decena porcentualmente. También reinvertiremos parte de los

ahorros para aumentar la competitividad de nuestros negocios. Para ello, impulsaremos nuevos

avances en áreas importantes como la innovación, la sustentabilidad y la digitalización. Esto nos

permitirá crear un impulso de crecimiento positivo y llevar la implementación de nuestra agenda

de crecimiento con propósito al siguiente nivel».

Se espera que la integración en una única unidad de negocio genere importantes ahorros brutos

(antes de las reinversiones) por un total de unos 500 millones de euros a medio plazo. Estas

sinergias se derivarán principalmente de la optimización de las estructuras de ventas y

administración, en la cadena de suministro (producción y logística), y en publicidad y marketing.

La aplicación se llevará a cabo en dos fases. En la primera, se espera que las medidas que se

introduzcan hasta finales de 2023 supongan un ahorro neto de unos 250 millones de euros sobre

una base anual. Desde la perspectiva actual, se verán afectados unos 2,000 puestos de trabajo

en todo el mundo, principalmente en ventas y administración. En esa primera fase, Henkel

espera que los costos únicos asciendan a unos 350 millones de euros. En una segunda fase, la

atención se centrará en la optimización de la cadena de suministro de la nueva unidad de

negocio integrada.

Como plataforma multicategoría para todo el negocio de bienes de consumo, con unas ventas

totales de unos 10,000 millones de euros, Henkel Consumer Brands también ofrecerá mejores

oportunidades para la gestión activa de la cartera. Esto incluye la desinversión o el cese de

negocios que no cumplen los criterios de crecimiento y rentabilidad. En la actualidad se están

revisando negocios y marcas con un volumen de ventas total de hasta 1,000 millones de euros.

Las adquisiciones selectivas, tanto en las categorías principales existentes como en otras

categorías de bienes de consumo nuevas, también pretenden ampliar la cartera y acelerar el

impulso de crecimiento de Henkel Consumer Brands.

«Al centrarnos sistemáticamente en negocios y marcas con altos márgenes brutos, estamos

creando las condiciones para aumentar el rendimiento de nuestros beneficios, así como para

obtener fondos adicionales para nuevas inversiones en crecimiento, generando así una dinámica

de crecimiento autosostenida y reforzada», ha resumido Wolfgang König, futuro Director de la

unidad de negocio Consumer Brands en el Consejo de Administración de Henkel.

Previsión del Grupo Henkel

Basándose en la evolución del negocio en los tres primeros meses de 2022 y en las previsiones

actuales sobre su evolución para el resto del año, y en particular, por el aumento significativo de

los costes de las materias primas y los servicios logísticos, así como los efectos relacionados

con la decisión de abandonar las actividades comerciales en Rusia, el Consejo de

Administración de Henkel AG & Co. KGaA actualizó sus perspectivas para el ejercicio 2022 el 29

de abril de este año.

La situación extraordinariamente tensa en los mercados de materias primas y en las cadenas de

suministro globales se han visto agravadas por la guerra en Ucrania. Como resultado, los precios

de los materiales directos y los servicios logísticos han vuelto a aumentar de forma significativa y

más fuerte de lo previsto anteriormente. Además del anuncio de mediados de abril de abandonar

las actividades comerciales en Rusia, Henkel ha decidido interrumpir también sus operaciones

en Bielorrusia. Esto afecta a unas ventas anuales totales de unos mil millones de euros.

En lo que respecta a los precios de los materiales, Henkel prevé ahora un aumento en el rango

medio porcentual de la veintena para el año completo en comparación con la media de 2021.

Anteriormente, se había anticipado un aumento en el rango porcentual bajo.

Henkel espera ahora un crecimiento orgánico de las ventas a nivel de Grupo en el ejercicio

2022 de +3.5 a +5.5% (anteriormente: +2.0 a +4.0%).

El mayor crecimiento global de las ventas previsto se debe principalmente a la unidad de negocio

Adhesive Technologies, para la que Henkel espera ahora un crecimiento orgánico de las

ventas del orden del +8.0% al +10.0% (anteriormente: +5.0% al +7.0%), debido principalmente a

la repercusión de los mayores costes de materias primas y logística en forma de precios más

elevados. Se mantienen las expectativas de crecimiento orgánico de las ventas en las unidades

de negocio de Beauty Care y Laundry & Home Care. Para Beauty Care, se espera que las

ventas orgánicas evolucionen entre un -5.0% y un -3.0%. Tal y como se anunció, el descenso se

debe principalmente a las medidas ya decididas y que se están aplicando para mejorar el

portafolio, incluida la interrupción de actividades que no formarán parte del futuro negocio. En

cuanto a Laundry & Home Care, Henkel sigue esperando un crecimiento orgánico de las ventas

en el rango del +2.0% al +4.0%. A la luz de la decisión de interrumpir los negocios de Henkel en

Rusia y Bielorrusia, estos países se excluirán de las cifras de crecimiento orgánico de las ventas

de Henkel a partir del segundo trimestre.

Se espera que las adquisiciones y desinversiones realizadas en 2021 y los efectos de la salida

de las actividades comerciales en Rusia y Bielorrusia tengan un impacto negativo en el rango

porcentual bajo a medio de un dígito en el crecimiento de las ventas nominales del Grupo

Henkel. Nuestra orientación no tiene en cuenta los efectos de las desinversiones adicionales y

las interrupciones de las actividades comerciales, las marcas y las categorías en el ámbito de

nuestra gestión activa del portafolio, más allá de las relacionadas con la unidad de negocio de

Beauty Care, que ya se están aplicando. Se espera que la conversión de las ventas en monedas

extranjeras tengan un efecto positivo de un solo dígito (sin cambios).

Además de los efectos de la salida de las actividades comerciales en Rusia y Bielorrusia, el

aumento significativo de los precios de los materiales directos y de la logística, que no puede

compensarse totalmente en este ejercicio, está teniendo un mayor impacto en los beneficios que

el previsto anteriormente.

El rendimiento ajustado de las ventas (margen EBIT) se espera ahora que se sitúe para el

Grupo Henkel entre el 9.0 y el 11.0% (anteriormente: 11.5 al 13.5%). Para la unidad de negocio

Adhesive Technologies, Henkel espera que sea del 13 al 15% (antes: 15 al 17%), para Beauty

Care del 5 al 7% (antes: 7.5 al 10%) y para Laundry & Home Care del 7 al 9% (antes: 10.5 al

13.0%).

Para las ganancias ajustadas por acción preferente (EPS por sus siglas en inglés) a tipos

de cambio constantes, Henkel espera ahora un descenso entre el -35% al -15% (anteriormente: –

15% al +5%).

Además, tenemos las siguientes expectativas para 2022:

 Gastos de reestructuración de 450 a 500 millones de euros (anteriormente: 200 a 250

millones de euros). Esto incluye ahora también los gastos relacionados con la fusión de

las unidades de negocio de Laundry & Home Care y Beauty Care.

 Salidas de flujo de efectivo para inversiones en propiedades, Plantas y equipos y en

activos intangibles de entre 700 y 800 millones de euros (sin cambios).

Estas nuevas perspectivas se basan en la hipótesis de que los efectos de la guerra en Ucrania

no se agravarán de forma significativa y de que no se producirán nuevos cierres generalizados

de negocios, producción en la industria y/o el comercio minorista debido a la pandemia de

COVID-19.

Además, la salida de las actividades comerciales en Rusia y Bielorrusia puede dar lugar a gastos

ajustados puntuales, la mayoría de los cuales no son en efectivo. Estos dependen principalmente

del tipo, el momento y la duración de la implementación.

