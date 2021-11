Empresa Salvadoreña realiza segundo sorteo de la promoción GANA FÁCIL

El SISTEMA FEDECRÉDITO continúa con su gran fiesta de premios al realizar este día el segundo sorteo de la promoción GANA FÁCIL en donde se dieron a conocer los ganadores de estos fabulosos premios: 3 pick up Volkswagen SAVEIRO, 20 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00, 30 premios en efectivo de US $250.00, 60 premios en efectivo de US $200.00 y 90 premios en efectivo de US $100.00, haciendo un total de 233 premios.



Participar en esta increíble promoción es fácil, a todos los socios y clientes se les asigna un número electrónico al realizar las siguientes operaciones financieras: abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, cobro de Remesas Familiares, apertura o renovación de Depósito a

Plazo, apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, obtención de Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO, por cada US $100.00 acumulados en compras con las Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las Tarjetas de Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO. Pueden obtener dos números electrónicos para participar al

realizar estas operaciones financieras en FEDE MÓVIL y FEDE BANKING, también podrán recibir un número electrónico adicional al realizar sus transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL.



Durante el sorteo estuvo presente el Lic. Julián Mendoza, Delegado Municipal de San

Salvador para dar fe y legalidad del sorteo.



“Estamos alegres de realizar este día el segundo sorteo de nuestra gran promoción GANA FÁCIL con la cual premiamos la preferencia de cientos de salvadoreños que usan los productos y servicios financieros que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores del SISTEMA FEDECRÉDITO. Hacemos la invitación para que continúen realizando sus operaciones financieras pues aún queda el último sorteo que viene cargado de muchos premios”, comentó la Licda. Claudia Ábrego de Méndez, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.

