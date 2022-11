Empresas de seguridad privada reintegrarán más $300 mil a empleados que no les pagaron horas extra y vacaciones

Escucha este artículo Escucha este artículo

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que diversas empresas de seguridad privada reintegrarán a su personal de seguridad al rededor de $300,000.



Leader Security está entre las empresas que deberán reintegrar parte de los $300,000 a su personal de seguridad por no haberles pagado horas extra, nocturnidad, días feriados y vacaciones anuales, entre otras prestaciones laborales a que tienen derecho los trabajadores.



El ministro de Trabajo, Rolando Castro, explicó que hasta el 7 de este mes ha girado las instrucciones pertinentes, para que las empresas infractoras de los derechos laborales de los trabajadores devuelvan el dinero no pagado.



“Más de 300 mil dólares de devolución a los trabajadores de seguridad privada, hemos instruido hasta este día y seguimos notificando diariamente a las empresas, esto es por apropiarse horas extra, nocturnidad, bonificaciones y otros. Seguiremos trabajando y haciendo cumplir”, dijo el funcionario.



“Esta empresa de seguridad violenta los derechos de los trabajadores, estamos emitiendo resolución de devolver el dinero a los trabajadores que de forma abusiva se apropió, horas extras, vacaciones, bonos, Etc. No es fácil enfrentar estos poderes, pero haremos cumplir la ley”, añadió, refiriéndose a Leader Security



El ministro Castro, advirtió a este tipo de empresas para que dejen de vulnerar los derechos de los trabajadores, ya que de hacerlo se impondrán multas severas. “No es fácil, pero la ley debe cumplirse”.



En septiembre, tras una serie de denuncias de empleados de seguridad, los equipos de inspectores de la institución verificaron el no cumplimiento en el pago de estas retribuciones por parte de varias compañías a nivel nacional.



Producto de las investigaciones, se determinó que alrededor de 70 empresas no pagaban horas extra, vacaciones anuales y días feriados, además de retener las aportaciones laborales al Seguro Social, las AFP y descuentos por préstamos bancarios, que no fueron transferidas a dichas entidades.



Las inspecciones revelaron también que muchas de las empresas aplicaban descuentos por los uniformes, uso de equipo de trabajo y el tiempo utilizado por los trabajadores para ir a pasar consultas médicas al Seguro Social.

