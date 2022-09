Escucha este artículo Escucha este artículo

El nuevo libro de Rocío Orellana, El Mensajero, En tu vida no todo está escrito, la increíble historia de José y su lucha para alcanzar sus sueños.

El reciente lanzamiento del libro El Mensajero, En tu vida no todo está escrito, por Rocío Orellana de la editorial Page Publishing, nos trae la hermosa historia de José, quien luchará por alcanzar sus sueños de una manera digna y correcta.

Rocío Escobar nació en Cabañas, El Salvador. Radica en EE. UU. desde su adolescencia. Realizó cursos de composición y escritura en LACC en Los Ángeles, California, EE. UU. Ejerce como traductora de inglés, es enfermera de profesión y ha participado en numerosos recitales poéticos y conciertos musicales.

«No existe el tiempo correcto, solo tiempo y lo que haces con él». Si descubrieras que tienes en tus manos el poder de escribir tu destino ¿qué harías? Un libro, sueños, miedos, traiciones, esperanza y fe. Para José, como para muchos, la vida no ha sido nada fácil, pero eso no le impide alcanzar sus metas. En su travesía él nos enseña que más allá de lo que se mira en lo físico, nuestra fuerza interior, al final, puede vencer cualquier obstáculo. Su historia te hará indagar en tu interior y te dará la fuerza de escribir tu destino. En tu vida no todo está escrito.

Publicada por Page Publishing, el increíble libro de Rocío Orellana, El Mensajero, En tu vida no todo está escrito, nos abre el mundo de José y su lucha por lograr que su vida sea mejor.

Para los lectores que deseen experimentar esta maravillosa experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra El Mensajero, En tu vida no todo está escrito, en cualquier tienda de libros.

