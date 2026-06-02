Enfrentamientos entre docentes y policías dejan heridos durante protestas en Ciudad de México

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México–Las manifestaciones de docentes que exigen mejoras salariales y laborales derivaron en enfrentamientos con agentes de seguridad en Ciudad de México, dejando varias personas heridas en medio de una jornada marcada por la tensión en el centro de la capital.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene una huelga nacional y realizó nuevas movilizaciones en demanda de cambios en las condiciones laborales del magisterio. Los incidentes ocurrieron cuando grupos de manifestantes intentaron avanzar hacia la Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo, donde las autoridades instalaron vallas de seguridad para restringir el acceso.

Ante la concentración de manifestantes, las fuerzas de seguridad reforzaron la vigilancia en las inmediaciones del Palacio Nacional y otros edificios públicos. Según las autoridades, algunos participantes habrían utilizado objetos explosivos artesanales y piedras para intentar superar los cercos de seguridad.

Durante los disturbios, la Policía empleó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Los reportes oficiales señalan que al menos tres personas resultaron heridas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana rechazó las versiones sobre el supuesto uso de balas de goma durante el operativo.

Mientras continúan las protestas, el Gobierno mexicano reiteró su llamado al diálogo. El secretario de Educación, Mario Delgado, invitó a los representantes sindicales a participar en una nueva mesa de trabajo junto a otras instituciones estatales para buscar acuerdos sobre las demandas del sector.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que algunas de las peticiones planteadas por los docentes enfrentan limitaciones presupuestarias, aunque aseguró que su administración mantiene disposición para continuar las negociaciones.

La CNTE tiene previsto mantener las movilizaciones y las concentraciones en la capital mexicana mientras avanzan las conversaciones con las autoridades.

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