Capturan en Venezuela a mujer acusada del feminicidio de exreina de belleza en México

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México–Una mujer señalada como presunta responsable de feminicidio fue detenida en Venezuela tras una operación coordinada entre autoridades mexicanas e internacionales, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX).

La detenida, identificada como Erika María “N”, es investigada por la muerte de una mujer de 27 años ocurrida en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la capital mexicana. De acuerdo con la institución, las indagaciones iniciaron tras la denuncia del caso y permitieron establecer su probable participación en el crimen.

Con base en los elementos recabados, un juez de control emitió una orden de aprehensión el 17 de abril de 2026, un día después de presentada la denuncia. Posteriormente, y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se gestionó una Notificación Roja de INTERPOL para activar su búsqueda a nivel internacional.

La difusión de esta alerta permitió que autoridades venezolanas ubicaran y detuvieran a la sospechosa en su territorio. Actualmente, permanece bajo custodia mientras se desarrollan los trámites correspondientes para su extradición a México.

Según reportes del caso, la víctima fue identificada como Carolina Flores Gómez, una exreina de belleza. Las primeras líneas de investigación indican que el hecho ocurrió dentro de un inmueble en la colonia Polanco, donde presuntamente se produjo una discusión previa al crimen.

Las autoridades mexicanas señalaron que el proceso de extradición será coordinado entre instancias federales, con el objetivo de que la detenida enfrente la justicia en México por el delito de feminicidio.

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