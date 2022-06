Enseñando al niño ser agradecido

Escucha este artículo Escucha este artículo

Dra. Kathleen Berchelmann

Los niños son materialistas y aprovechados por naturaleza, pero lo bueno es que la gratitud puede ser enseñada. Y de la gratitud fluye la alegría.

CONSEJOS PARA ENSEÑARLES GRATITUD A LOS NIÑOS Y CREAR UN HOGAR MÁS FELIZ:

¡Sorpréndalos! Evite darles demasiadas opciones: Las sorpresas ayudan a los niños a ver las cosas como un regalo, no como algo a lo que tienen derecho. Tener demasiadas opciones genera infelicidad.

Hable de lo mejor de su día: Encuentre tiempo todos los días para hablar de las cosas por las que hay que estar agradecido—quizás en la mesa a la hora de comer, antes de ir a dormir o mientras está conduciendo su automóvil. Pregúntele a sus niños, ¿Cuál fue la mejor parte de su día?

Cuénteles a sus niños sobre su vida: ¿Cuáles son las historias de dificultad y perseverancia de su familia?

Diga «Gracias»: Enseñe a sus hijos a dar las «gracias» como parte de una oración completa, por ejemplo, «Gracias, papá por preparar la cena». Exhorte a sus niños en edad escolar a que den las gracias durante el día, especialmente cuando usted les está ayudando a alistarse para ir al colegio o cuando los lleva en su automóvil a sus actividades.

Predique con el ejemplo: ¿Cuántas veces al día usted dice «gracias»? ¿Le ha dicho a sus niños las cosas por las que está agradecida hoy? Nuestros niños nos están observando en todo momento durante el día. No podemos pedirles que sean agradecidos si nosotros no lo somos. Cuando llegue a casa, hable de los momentos felices de su día y haga un esfuerzo consciente de no quejarse.

