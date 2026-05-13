ICE ampliará uso de escáneres de iris para identificar migrantes en EE. UU.

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EEUU–El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) prevé expandir el uso de tecnología biométrica con la adquisición de 1,570 nuevos escáneres de iris que permitirán identificar personas en tiempo real mediante dispositivos móviles conectados a una base de datos nacional.

La medida forma parte de un contrato federal adjudicado sin licitación pública y divulgado en documentos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El sistema será operado con tecnología desarrollada por la empresa Bi2 Technologies, especializada en herramientas de reconocimiento biométrico utilizadas por agencias policiales estadounidenses.

Según la documentación, los dispositivos podrán ser desplegados en todo el país en un plazo de 30 días tras la adjudicación del contrato. Además, ICE tendrá acceso ilimitado a las plataformas IRIS y MORIS, capaces de verificar identidades y consultar antecedentes de arrestos en segundos.

La base de datos utilizada por el sistema contiene más de cinco millones de registros de detenciones vinculados a aproximadamente 1.5 millones de personas, recopilados mediante acuerdos entre Bi2 y más de 247 agencias policiales locales.

El reconocimiento de iris funciona mediante el análisis de patrones únicos alrededor de la pupila del ojo humano. La empresa asegura que la tecnología puede identificar más de 265 características anatómicas y operar incluso cuando la persona utiliza lentes o gafas.

ICE justificó la adjudicación directa del contrato señalando que Bi2 posee “la única red biométrica nacional de iris basada en la web” y que no existe otro proveedor con acceso a una base de datos similar.

La expansión ocurre en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya administración ha fortalecido las capacidades tecnológicas para vigilancia, identificación y control migratorio.

El DHS ya había otorgado en septiembre de 2025 un contrato previo por $4.6 millones para implementar 200 dispositivos biométricos. La nueva adquisición representa una ampliación considerable de esa infraestructura tecnológica.

Aunque el contrato establece restricciones sobre el uso de la información recopilada, incluyendo la prohibición de utilizar datos con fines comerciales o compartirlos con terceros, organizaciones civiles y expertos en privacidad han expresado preocupación por la falta de auditorías independientes y mecanismos externos de supervisión.

Además, el sistema aún no cuenta con la certificación FedRAMP, estándar federal utilizado para evaluar la seguridad de plataformas gubernamentales que manejan información sensible. Pese a ello, ICE tendría acceso inmediato a la plataforma mientras la empresa trabaja en el proceso de cumplimiento.

La implementación de los nuevos dispositivos refuerza el creciente uso de sistemas biométricos y herramientas de monitoreo digital por parte de agencias federales estadounidenses para tareas de seguridad e inmigración.

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