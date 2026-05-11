USCIS elimina protección automática para jóvenes inmigrantes del programa SIJ

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EEUU–El Gobierno de Estados Unidos implementó un cambio en su política migratoria que elimina la acción diferida automática para jóvenes beneficiarios del programa de Inmigrante Juvenil Especial (SIJ), una medida que estaba vigente desde 2022.

La modificación fue aplicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y entró en vigor este 10 de mayo de 2026, según informó la agencia en su sitio oficial.

Con la nueva disposición, las personas con estatus SIJ que no puedan ajustar su situación migratoria por falta de visas disponibles ya no recibirán automáticamente la acción diferida, beneficio que permitía suspender temporalmente procesos de deportación y acceder a permisos de trabajo.

La política anterior había sido implementada en marzo de 2022 y otorgaba ese alivio migratorio de forma automática a ciertos solicitantes.

Casos serán evaluados individualmente

A partir de ahora, USCIS evaluará cada caso de manera individual y la concesión de acción diferida quedará bajo criterio discrecional de las autoridades migratorias.

La agencia reiteró que este mecanismo no constituye un derecho automático para los solicitantes, sino una medida aplicada según cada situación particular.

USCIS también indicó que quienes ya poseen acción diferida aprobada bajo el esquema anterior podrán conservarla hasta el vencimiento de su vigencia actual. Sin embargo, aclaró que el beneficio y la autorización de empleo asociada pueden ser revocados antes de esa fecha.

Además, las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de la nueva política podrían seguir siendo consideradas bajo las reglas anteriores.

Programa está dirigido a menores vulnerables

El programa SIJ está destinado a jóvenes menores de 21 años que se encuentran en Estados Unidos y que han sido víctimas de abuso, abandono o negligencia.

Este mecanismo les permite iniciar un proceso para regularizar su situación migratoria en territorio estadounidense.

La nueva política también forma parte de iniciativas migratorias impulsadas por las autoridades estadounidenses, entre ellas la denominada “Operación PARRIS”, aunque hasta ahora no se han detallado completamente los alcances de las nuevas evaluaciones.

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