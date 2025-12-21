Dom. Dic 21st, 2025

¡Se jugó el Gordo Navideño de la Lotería, haciendo realidad el sueño de miles de salvadoreños !

Dic 20, 2025 #Lotería Nacional

Se realizó con éxito el sorteo El Gordo Navideño, uno de los más esperados del año, en el que se distribuyó más de 3 millones de dólares en premios , beneficiando a los participantes en todo el país.

El sorteo contó con más de 12,000 oportunidades de ganar y otorgó tres premios principales, los cuales fueron:

Primer Premio: $1,500,000
Número de serie: 164 | número de Billete: 77
Segundo Premio: $100,000
Número de serie: 414 | número de Billete: 07
Tercer Premio : $50,000
Número de serie: 912 | número de Billete: 18

Para este sorteo se emitieron 100,000 billetes , organizados en series de la 000 a la 999, con billetes del 00 al 99, cada uno con 40 fracciones participantes. Para ganar los premios mayores fue necesario acertar el número de serie y numero de billete.

Además de los premios principales, estuvieron los premios por aproximación, terminación y derivados , ampliando las posibilidades de premiación para los jugadores.

Los resultados oficiales pueden consultarse en la aplicación “Lotería de El Salvador”, en nuestra página web: www.lnb.gob.sv, en listas impresas en periódicos o agentes vendedores y en puntos de venta autorizados.

