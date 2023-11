Entregan reconocimiento de “Law Firm of the Year”

Escucha este artículo Escucha este artículo

La compañía de investigación y reconocimientos legales Purely Peer Review™ más antigua y respetada a nivel mundial, amplía hoy sus rankings en Chile para incluir a los abogados en las primeras etapas de sus carreras en la edición inaugural de Best Lawyers: Ones to Watch in Chile™. Además de las reconocidas distinciones tradicionales de The Best Lawyers in Chile™, estos reconocimientos reflejan el compromiso de Best Lawyers con la ampliación de su oferta de rankings legales confiables a través de diversas áreas de práctica y regiones geográficas adicionales.

“A medida que los asuntos globales amplían la conectividad de la industria legal, es con gran orgullo que Best Lawyers puede expandir nuestros altamente respetados galardones, validados por abogados locales a través de nuestra metodología de Revisión Exclusivamente por Pares,” afirmó el CEO de Best Lawyers, Phillip Greer. “Felicitamos a todos los abogados reconocidos por sus colegas en estas ediciones de 2024.”

La 14ª edición de The Best Lawyers in Chile reconoce a 1,119 abogados listados en 55 áreas de práctica. Las cinco áreas de práctica con la mayor representación de galardonados son Derecho Corporativo y de Fusiones y Adquisiciones, Litigios, Arbitraje y Mediación, Derecho Tributario y Derecho Laboral y de Empleo. Además de los tradicionales reconocimientos de Best Lawyers, en esta edición de 2024 se otorgó la designación de “Lawyer of the Year” a 41 abogados. Esta distinción se concede únicamente al abogado con la calificación más alta en retroalimentación por parte de sus pares en un área de práctica y región geográfica específica.

La edición inaugural de Best Lawyers: Ones to Watch en Chile se lleva a cabo utilizando la misma metodología de Revisión Exclusivamente por Pares que los reconocimientos tradicionales de Best Lawyers. Los abogados son los recursos mejor preparados para brindar retroalimentación sobre la calidad del trabajo realizado por sus colegas, y los galardonados en la lista de este año han sido identificados por sus compañeros como el talento legal emergente más destacado, con un promedio de 3 a 8 años de experiencia en la práctica privada. En la edición de 2024, se reconoció a 157 abogados que trabajan en 24 áreas de práctica. Las cinco áreas de práctica con el mayor número de galardonados en la edición inaugural de “Ones to Watch” son Derecho Corporativo y de Fusiones y Adquisiciones, Arbitraje y Mediación, Litigios, Derecho Ambiental y Derecho Bancario y Financiero.

Dentro de la 14ª edición de The Best Lawyers in Chile también se reconoce a 16 firmas de abogados distinguidas como “Law Firm of the year”. Estas firmas son evaluadas en función de varios factores, incluyendo la retroalimentación de abogados reconocidos por Best Lawyers en cuanto al trabajo individual de los abogados y el trabajo en toda la firma, el tamaño y la cobertura de la firma en un área de práctica específica, el análisis histórico de los reconocimientos de “Lawyer of the Year” de la firma en esta área y la investigación relacionada con el alcance general de la firma y sus áreas de experiencia.

Los galardonados con el reconocimiento de "Law Firm of the Year" incluyen a:

Barros & Errázuriz: Derecho Bancario y Financiero y Derecho Inmobiliario

Bitlaw: Derecho de la Tecnología

Bofill Escobar Silva: Defensa Penal

Carey: Derecho de Mercados de Capitales

Cariola, Díez, Pérez-Cotapos: Derecho Corporativo y de Fusiones y Adquisiciones

Claro & Cia.: Arbitraje y Mediación

Della Maggiora Eyzaguirre Abogados Laborales: Derecho Laboral y de Empleo

Estudio Carvallo: Derecho de Seguros

FerradaNehme: Derecho Administrativo y Público

Fischer y Cía: Derecho Tributario

Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo Abogados: Litigios

Larrain y Asociados Abogados: Derecho de Recursos Naturales

Pellegrini & Rencoret: Derecho de la Competencia y Antimonopolio

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Derecho Minero y Práctica de Financiamiento y Desarrollo de Proyectos

Sargent & Krahn: Derecho de la Propiedad Intelectual

Vergara Galindo Correa Abogados: Derecho Ambiental

FUENTE Best Lawyers

Compartir esta nota