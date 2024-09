España amplía su liderazgo 

Carrera de distancia SUP femenina / Foto: Pablo Jiménez

Copenhague una vez más se encendió para el ISA World SUP and Paddleboard Championship 2024 (WSUPPC). Miles de espectadores en toda la ciudad presenciaron a los mejores palistas del mundo competir en las cuatro carreras de distancia del evento en una impresionante tarde de sábado. Cada carrera estuvo compuesta por tres vueltas de un recorrido de aproximadamente cuatro kilómetros por los pintorescos canales de la ciudad, presentando algunos de sus elementos más emblemáticos a lo largo del camino.

España y Japón aumentaron su medallero, creando más distancia entre ellos y el resto de equipos. Mientras tanto, Inglaterra continuó mejorando su posición, consiguiendo dos de las cuatro medallas de oro disponibles hoy y saltando al cuarto lugar en la clasificación por equipos.

Inglaterra arrasa en las carreras de distancia en paddleboard

Al ingresar al evento de este año sin una sola medalla de oro WSUPPC a su nombre, el equipo de Inglaterra hasta ahora ha conseguido tres. Molly Roodhouse (ENG) ganó su primer título mundial después de un “photo final” con dos campeonas mundiales, Yurika Horibe (JPN) y Judit Verges (ESP) en la carrera de distancia de Paddleboard femenina, antes de que Andrew Byatt (ENG) lograra un triunfo absoluto para Inglaterra. en la división, ganando su segunda Medalla de Oro del evento. Era el escenario soñado por el equipo de Inglaterra y Roodhouse, que entrena regularmente junto con Byatt.

“Para Andy (Byatt) ganar esa primera medalla de oro para Inglaterra fue realmente inspirador”, dijo Roodhouse. “Ha sido una gran inspiración y un gran motivador. Sabía que iba a ser una carrera dura. Y así fue, estaba tan apretado. Es un logro asombroso, especialmente para mí que vengo de una ciudad del interior. Remar ni siquiera estaba en mi radar hace cinco años y ahora soy campeón mundial, es bastante surreal”.

Fue uno de los finales más ajustados en la historia de la carrera de distancia de Paddleboard femenina, sin duda el más reñido desde 2018. Roodhouse, Horibe, Verges y Cornelia Rigatti (ITA) se colocaron en el primer grupo, una posición que fortalecieron continuamente. Rigatti fue perdiendo terreno lentamente, mientras que los tres líderes no cedieron ni un centímetro.

Roodhouse, mientras que Horibe, el campeón defensor consecutivo, estaba empatado con Verges, 0,8 segundos detrás.

Byatt estaba realmente sorprendido de llevarse la victoria en su carrera. A pesar de ganar la Medalla de Plata en 2023, el hombre de 44 años esperaba que sus competidores más jóvenes lo superaran. Pero, con su familia presente, el inglés venció a un duro David Buil (ESP), su primera victoria sobre el vigente campeón español, que se llevó la Medalla de Plata. El fotógrafo deportivo de renombre internacional Donald Miralle (EE.UU.) mejoró la Medalla de Cobre del año pasado para ganar el Bronce, mientras que Oisin McGrath (IRL) respaldó su Medalla de Cobre de la Carrera Técnica con lo mismo en la de Distancia.

Esperanza Barreras solidifica su dominio y se convierte en la primera mujer en ganar tres medallas de oro en una carrera de distancia SUP

Esperanza Barreras (ESP) consiguió su quinto título mundial después de conseguir victorias consecutivas en la carrera de distancia SUP femenina. Barreras, la primera mujer en ganar la carrera tres veces, ha dominado la división desde su primer evento en 2019, y solo fue derrotada una vez, en 2022, cuando ganó la Medalla de Plata después de terminar a solo dos segundos de su compañera de equipo Duna Gordillo (ESP).

Después de que Gordillo y Barreras se establecieran como el grupo líder de la escapada en los dos últimos eventos, hoy fue Mariecarmen Rivera (PUR) quien se unió a Barreras con una fuerte ventaja, las dos compartieron entrenador y entrenaron juntas durante el año pasado. Mientras tanto, Gordillo lideró un gran grupo, que incluía a Rika Okuaki (JPN), Sey Chelle (EE.UU.), Csillag-Virag Kocsis (HUN) e Iona Rivet (FRA). Barreras y Rivera permanecieron juntas durante toda la carrera, y finalmente aumentaron su ventaja a más de dos minutos. Pero Barreras nunca perdió el liderazgo, logrando su tercera carrera de distancia SUP dos segundos por delante de Rivera, cuya medalla de plata se une a otras cinco medallas de WSUPPC en su colección. Gordillo reclamó el Bronce, mientras que Okuaki y Chelle tuvieron un “photo final” para el Cobre.

«Estoy muy feliz de haber ganado aquí en Copenhague», dijo Barreras. “Para mí es un lugar súper especial. Estuvo bastante igualado, pero estuve bastante tranquila durante toda la carrera pensando en lo que quería hacer. Fue bueno para mí. Mi mente estaba clara. Y luego, al final, tuve un empujón y pude llevarme la victoria”.

El japonés Rai Taguchi consigue la medalla de oro en el tercer evento e intenta ser el primero en ganar cuatro en un solo evento.

Rai Taguchi (JPN) está un paso más cerca de su objetivo de ganar cuatro medallas de oro en un solo evento después de ganar la Medalla de Oro en la Carrera de Distancia SUP. El joven de 20 años es el segundo hombre en ganar las carreras técnicas y de distancia de SUP en el mismo año, después de que Shuri ‘Srimpy’ Araki (JPN) lograra la hazaña los dos años anteriores. Taguchi ya está una medalla de oro por delante del conteo de Araki después de que Japón ganara su primer relevo por equipos. Ahora tiene una carrera más en la mira, el SUP Sprint de mañana.

«Estoy muy feliz pero muy cansado», dijo Taguchi. “Ya he terminado tres carreras y antes de eso, dos carreras. El recorrido de Distancia de hoy es muy técnico, necesitas técnica porque el camino es muy estrecho. Pero quería la medalla de oro y seguía pensando: ‘Medalla de oro, medalla de oro’”.

Al igual que en la carrera de Paddleboard masculina, un grupo líder de ocho hombres se mantuvo unido durante la mayor parte de la carrera, sin que nadie se separara durante las dos primeras vueltas. Taguchi intentó escapar al inicio de la tercera vuelta sin éxito. En el último kilómetro, cuatro competidores lograron ganar algo de distancia. Taguchi tomó la delantera, seguido por su compañero Kotaro Miyahira (JPN) y la pareja francesa formada por Clément Colmas y Ethan Bry. Taguchi remó con todo su corazón, creando una brecha de 6 segundos por delante del grupo más apretado de Colmas, Miyahira y Bry, quienes terminaron en posiciones de medalla de plata, bronce y cobre, respectivamente.

La competición se reanudará mañana en Den Sorte Diamant a las 12:00 h CEST con las SUP Sprint Races.

RESULTADOS

Carrera de distancia en paddleboard femenino

Oro – Molly Roodhouse (ENG)

Plata – Yurika Horibe (JPN)

Plata – Judit Vergés (ESP)

Cobre – Cornelia Rigatti (ITA)

Carrera de distancia en paddleboard masculino

Oro – Andrew Byatt (ENG)

Plata – David Buil (ESP)

Bronce – Donald Miralle (EE.UU.)

Cobre – Oisin McGrath (IRL)

Carrera de distancia SUP femenina

Oro – Esperanza Barreras (ESP)

Plata – Mariecarmen Rivera (PUR)

Bronce – Duna Gordillo (ESP)

Cobre – Rika Okuaki (JPN)

Carrera de distancia SUP masculina

Oro – Rai Taguchi (JPN)

Plata – Clément Colmas (FRA)

Bronce – Kotaro Miyahira (JPN)

Cobre – Ethan Bry (FRA)

