Estadounidenses cuentan con una nueva plataforma para la salud sobre el cerebro

Estadounidenses cuentan con BrainGuide™ una nueva guía de salud sobre el cerebro con cuestionario para evaluar la memoria y responder a la gran necesidad de información y conocimientos sobre la salud de este órgano, en especial el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer.

BrainGuide™ incluye un cuestionario confidencial para evaluar la memoria, que se realiza por teléfono o en línea, tanto en inglés como en español, al que siguen recursos y educación personalizada basados en las respuestas proporcionadas. El cuestionario de evaluación de la memoria puede autoadministrarse o puede realizarlo un cuidador.

“Las personas pueden hacer mucho más para proteger y mejorar la salud del cerebro; BrainGuide puede ser la plataforma indicada en el momento justo para adultos de todas las edades”, dijo el presidente y cofundador de UsAgainstAlzheimer’s, George Vradenburg.

Vradenburg explicó sobre los beneficios de la plataforma: “Ya sea que usted esté trabajando proactivamente para mejorar la salud de su cerebro, preocupado por su memoria, buscando más información después de recibir un diagnóstico o esté preocupado por algún ser querido que padece Alzheimer, BrainGuide ofrece orientación y conocimientos relevantes”.

Por su parte, R. Doreen Monks, quién está en el comienzo de la enfermedad de Alzheimer, probó BrainGuide y opinó: “BrainGuide es fácil de usar, con información científica y esperanzadora. Puedo responder algunas preguntas y me ayuda a determinar cuáles serán mis posibles pasos que seguir. Tiene muchos datos e información, pero no me siento intimidada por eso. Como enfermera diagnosticada hace poco con inicio de alzhéimer, BrainGuide me recuerda lo que mi amiga, una neuróloga, hizo para ayudarme a comprender que tenía un problema. Y puede usarse como el paso necesario para motivar una visita a un médico”.

Cabe mencionar que BrainGuide fue creada por UsAgainstAlzheimer’s basándose en las contribuciones hechas por expertos médicos y el apoyo financiero y en especies de Biogen. La plataforma funciona en Amazon Web Services (AWS) con el uso de tecnologías de vanguardia para potenciar las capacidades del cuestionario para evaluar la memoria y ponerlo a disposición de todos a través del teléfono o del acceso por internet.

Más de 5.8 millones de norteamericanos tienen alzhéimer en este momento, y muchos más tienen preguntas y preocupaciones acerca de la salud del cerebro. Incluso, más del 60 por ciento de los casos de demencia no son detectados en la comunidad y/o en los cuidados residenciales, porque las personas y los familiares no saben a dónde dirigirse o con qué recursos cuentan.

