Encargada de Negocios de EE.UU. se reúne con ministra Trigueros para fortalecer cooperación en Educación

Día a Día News

ElSalvador–La ministra de Educación, Karla Trigueros, se reunió con Naomi Fellows, encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, en un encuentro que busca reforzar la colaboración bilateral para promover el desarrollo educativo en el país. La delegación estadounidense incluyó representantes del Cuerpo de Paz, el Grupo Militar y la sección de Diplomacia Pública.

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en la importancia de posicionar la educación como una prioridad nacional y en continuar trabajando en conjunto para mejorar las oportunidades de aprendizaje para niños y jóvenes salvadoreños. La Embajada destacó que comparte la visión de El Salvador de ofrecer una educación inclusiva y de calidad.

El Ministerio de Educación y la Embajada subrayaron que la cooperación internacional es fundamental para impulsar proyectos estratégicos que fortalezcan la formación docente, amplíen el acceso a programas educativos y mejoren la infraestructura escolar en todo el territorio nacional.

Esta alianza se da en medio de una etapa de reconfiguración de la cooperación estadounidense en el país. En marzo pasado, Estados Unidos anunció ajustes en las funciones de su agencia USAID, orientándolas a alinear sus acciones con sus intereses nacionales, lo que ha llevado a la suspensión de algunos programas en El Salvador.

Por su parte, la ministra Trigueros, nombrada en agosto por el presidente Nayib Bukele, ha impulsado recientemente cambios en las normativas escolares, entre ellos la implementación de disciplina en las escuelas y la prohibición del lenguaje inclusivo en los centros educativos.

Además, anunció un proyecto para renovar completamente los programas de estudio y distribuir seis millones de libros de texto actualizados en todo el país.

Estos esfuerzos forman parte de una estrategia más amplia del Gobierno salvadoreño para reformar el sistema educativo y fortalecer la formación académica, buscando mayor calidad y equidad en la educación nacional.

Compartir esta nota