Eva Longoria se asocia con Heyday

Escucha este artículo Escucha este artículo

La actriz, directora, emprendedora y activista Eva Longoria, junto con Heyday, anunciaron hoy el lanzamiento de Risa, una nueva línea multifuncional de utensilios de cocina de la estufa a la mesa que reúne a las personas para crear recuerdos en la cocina.

Risa es una extensión natural del amor de Eva por la comida, la cocina y la unidad que declara en su libro de cocina inspirado en la herencia mexicana Eva’s Kitchen: Cooking with Love for Family and Friends, la marca de tequila Casa Del Sol y la próxima docuserie gastronómica de CNN Eva Longoria: Searching for Mexico. El espíritu de la marca Risa está arraigado en la filosofía personal de Eva: la cocina está en el corazón de cada recuerdo.

«Las cocinas son el lugar de reunión natural en un hogar, y en Risa queremos celebrar esos momentos genuinos que compartes con familiares y amigos», comentó Eva Longoria, cofundadora. «Con nuestra línea de utensilios de la estufa a la mesa celebramos los momentos de unión en la cocina a través de nuestro diseño accesible para que cocinar sea fácil».

Risa es la primera marca en alianza con una celebridad de Heyday, una plataforma pionera en el enfoque nativo de sitios web de mercado para la construcción de marcas de comercio electrónico. Heyday incuba y acelera las marcas digitales para los consumidores de hoy al combinar tecnología, datos y capital a fin de presentarles productos que usarán todos los días.

«Heyday es una plataforma para la creación de marcas. Junto con emprendedores ambiciosos, lideramos un enfoque de prioridad digital para construir una compañía de productos de consumo de última generación», comentó Sebastian Rymarz, cofundador y director ejecutivo de Heyday. «Nos entusiasma darle vida a la visión de Eva con Risa, una nueva marca de utensilios no tóxicos que pone a la familia y a la risa en el centro de la cocina».

La colección de Risa está diseñada para ser multipropósito y accesible, de manera que la cocina sea más fácil y conveniente. La colección incluye The Pot (8 cuartos, $125), The Pan (4.5 cuartos, $125), Stackable Steamer ($30), Splatter Screen ($30), Serving Stand ($25) y Pot Holders ($19), utensilios disponibles en tres colores diferentes: azul oscuro, gris frío y marfil natural. Los clientes también pueden comprar el Cookware Set ($225), que incluye The Pot with Lid, The Pan with Lid, y 2 Pot Holders. Los productos Risa reducen la necesidad de tener varios accesorios de silicona especializados y están hechos en aluminio con tapa y base en acero inoxidable. The Pot and The Pan se fabrican sin PTFE, PFOA, PFOS, plomo ni cadmio. También cuentan con revestimiento en cerámica antiadherente con sol-gel, una placa de inducción tipo panal para una distribución uniforme del calor y soportes para la tapa en cada manija ergonómica. Son seguras para el horno hasta 400 °F y compatibles con todos los tipos de estufa: gas, eléctrico e inducción.

46 total views, 46 views today