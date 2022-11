JOSHY TRIPP anuncia su nuevo sencillo»SHORTY»

Escucha este artículo Escucha este artículo

Joshy Tripp se complace en anunciar su nuevo sencillo «SHORTY», disponible en todas las plataformas digitales el 11 de noviembre de 2022.

«Shorty» es una canción que profundiza en los detalles de la actividad sensual entre dos personas que se lujurian, incluso cuando no están juntas.

«SHORTY» es una canción urbana latina inspirada en la película 50 Shades of grey. Sin duda «Shorty» creará el ambiente para una noche romántica que no olvidarás.

«Shorty» fue escrito por Joshy Tripp (Hugo Jesus Salas), fue producido por Los Audio Kimiko y mezclado por Los Audio Kimikos y bajo la distribución de EQS MÚSICA Joshy Tripp es un artista español/inglés que Actualmente el artista vive en Boston, Massachusetts. Pero viaja muy a menudo a otros estados para trabajar con gente de la industria musical.

Joshy Tripp es muy activo en Estados Unidos y Centroamérica, siendo entrevistado en países como Venezuela, México, España, Miami y El Salvador.

Joshy Tripp trabaja con productores internacionales que actualmente residen en Miami y Boston. También está trabajando con ingenieros como Chalko LE Records, Kam Yadier, Jorge Milliano y el ingeniero nominado a múltiples premios Luis Canción.

