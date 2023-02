Evite la escasez de sangre done a la cruz roja ; en febrero 2023

Escucha este artículo Escucha este artículo

La primavera está cerca, pero febrero a menudo trae un clima invernal impredecible que puede causar cancelaciones de campañas de donación de sangre y dificultar que los donantes lleguen a sus citas de manera segura. A medida que la Cruz Roja Estadounidense continúa monitoreando los desafíos estacionales que podrían afectar el suministro de sangre, se insta a los donantes a programar y mantener citas para ayudar a prevenir una escasez en las próximas semanas. Los donantes de todos los tipos de sangre, en particular los donantes de sangre tipo O, el grupo sanguíneo más necesitado por los hospitales, y los donantes de plaquetas se necesitan diariamente para satisfacer la demanda.

En agradecimiento por ayudar a mantener abastecidos los estantes de los hospitales, todos los que vengan a donar en febrero recibirán una tarjeta de regalo de Amazon.com de $10 por correo electrónico, gracias a Amazon. Aquellos que vengan a donar este mes también participarán automáticamente para ganar un viaje para dos personas a Clearwater Beach, Florida. Los detalles están disponibles en RedCrossBlood.org/heart .

Proteja el suministro de sangre para que no se caiga: programe un horario para donar sangre o plaquetas visitando RedCrossBlood.org , descargando la aplicación Donante de sangre de la Cruz Roja o llamando al 1-800-RED CROSS.

Próximas oportunidades de donación de sangre del 1 al 14 de febrero

Colinas de Agoura

28/2/2023: 9 am – 3:30 pm, Hampton Inn, 30255 Agoura Rd .

2/3/2023: 9 am – 3 pm, Courtyard by Marriott, 29505 Agoura Rd .

Alhambra

1/2/2023: 1 pm – 7 pm, Departamento de Policía de Alhambra, 211 S First St.

3/2/2023: 11 am – 5 pm, Alhambra Masonic Lodge, 9 W Woodward

8/2/2023: 9 am – 3 pm, Autoridad de Desarrollo del Condado de Los Ángeles, 700 W Main St.

21/2/2023: 11:30 am – 5:30 pm, Costco, 2207 W Commonwealth Ave.

27/2/2023: 8 am – 2 pm, Alhambra Masonic Lodge, 9 W Woodward

28/2/2023: 9:30 am – 3:30 pm, Platt College, 1000 S. Fremont Ave.

Altadena

22/2/2023: 12:00 p. m. – 6:00 p. m., Iglesia del Sagrado Corazón, 2889 North Lincoln Ave.

Arcadia

30/1/2023: 1 p. m. – 7 p. m., sección Arcadia de la Cruz Roja Americana, 376 W Huntington Dr.

6/2/2023: 1 p. m. – 7 p. m., USC Arcadia Hospital, 300 West Huntington Dr.

13/2/2023: 1 p. m. – 7 p. m., sección Arcadia de la Cruz Roja Americana, 376 W Huntington Dr.

20/2/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Capítulo Arcadia de la Cruz Roja Americana, 376 W Huntington Dr.

1/3/2023: 9 am – 3 pm, Servicio Forestal de EE. UU., 701 N. Santa Anita Ave.

2/3/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 150 West Duarte Rd.

Azusa

9/2/2023: 8 am – 2 pm, Sierra High School, 1040 E Gladstone St.

parque balduino

9/2/2023: 10 am – 5 pm, Kaiser Permanente Baldwin Park Medical Center, 1011 Baldwin Park Blvd ..

19/2/2023: 8 am – 2 pm, St. John the Baptist, 3883 Baldwin Park Blvd ..

Burbank

27/1/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

28/1/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

29/1/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

30/1/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

31/1/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

1/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

2/2/2023: 1 pm – 7 pm, Burbank Elk’s Lodge #1497, 2232 N Hollywood Way

3/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

4/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

4/2/2023: 9 am – 3 pm, Burbank Elk’s Lodge #1497, 2232 N Hollywood Way

5/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

6/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

7/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

8/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

9/2/2023: 11:30 am – 6 pm, AMC City Walk, 125 E. Palm Ave.

10/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

11/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

12/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

13/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

14/2/2023: 1 pm – 7 pm, Burbank Elk’s Lodge #1497, 2232 N Hollywood Way

14/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

15/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

16/2/2023: 1 pm – 7 pm, Burbank Elk’s Lodge #1497, 2232 N Hollywood Way

17/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

18/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

19/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

20/2/2023: 11:30 am – 6 pm, AMC City Walk, 125 E. Palm Ave.

20/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

21/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

22/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

24/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

25/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

26/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

27/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

28/2/2023: 1 pm – 7 pm, Burbank Elk’s Lodge #1497, 2232 N Hollywood Way

28/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

1/3/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

2/3/2023: 1 pm – 7 pm, Burbank Elk’s Lodge #1497, 2232 N Hollywood Way

3/3/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Burbank, 317 N Pass Ave.

Parque Canoga

1/2/2023: 12 pm – 6 pm, Departamento de Policía de Los Ángeles Topanga, 21501 Schoenborn St .

País del Cañón

28/2/2023: 8:30 am – 2:30 pm, College of the Canyons, 17200 Sierra Hwy

país del cañón

7/2/2023: 10 am – 4 pm, Elks Lodge #2379, 17766 Sierra Hwy .

industria de la ciudad

16/2/2023: 12:00 p. m. – 6:00 p. m., Danone Norteamérica, 18275 Arenth Ave.

Ciudad de la Industria

1/2/2023: 8 am – 2 pm, Departamento de Servicios Sociales del Condado de Los Ángeles, 12860 Crossroads Pkwy S

11/2/2023: 10 am – 4 pm, Frank & Son Collectible Show, 17835 Gale Ave.

Claremont

29/1/2023: 10 am – 4 pm, Iglesia Adventista del Séptimo Día de North Hills, 1717 N Mountain Ave.

2/2/2023: 10 am – 4 pm, Instituto de Graduados Keck, 111 Bucknell Ave.

6/2/2023: 1 pm – 7 pm, Iglesia Claremont St. Luke, 2050 N Indian Hill Blvd ..

2/7/2023: 11:30 am – 5:30 pm, Pitzer College Gold St.udent Center, 1052 Pitzer Service Rd .

9/2/2023: 12:00 p. m. a 6:00 p. m., Doubletree by Hilton Hotel Claremont, 555 West Foothill Blvd ..

13/2/2023: 1 pm – 7 pm, Iglesia Claremont St. Luke, 2050 N Indian Hill Blvd ..

21/2/2023: 8 am – 2 pm, Claremont Club, 1777 Monte Vista

27/02/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Iglesia Claremont St. Luke, 2050 N Indian Hill Blvd ..

2/3/2023: 12:00 p. m. a 6:00 p. m., Doubletree by Hilton Hotel Claremont, 555 West Foothill Blvd ..

2/3/2023: 2 pm – 8 pm, Pomona College, 170 E 6th St.

2/3/2023: 8 am – 2 pm, Pomona College, 170 E 6th St.

Covina

31/1/2023: 1 pm – 7 pm, Iglesia Metodista Unida de Covina, 437 W San Bernardino Rd .

4/2/2023: 8 am – 2 pm, Covina District Field, 200 W Puente Ave.

ciudad de culver

27/1/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

28/1/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

29/1/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

30/1/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

31/1/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

1/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

3/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

4/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

5/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

6/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

7/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

8/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

10/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

11/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

12/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

13/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

14/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

15/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

17/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

18/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

19/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

20/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

21/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

22/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

23/2/2023: 1 pm – 7 pm, BPOE Lodge #1917, 11160 Washington Pl .

24/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

25/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

26/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

26/2/2023: 8:30 am – 2:30 pm, Temple Akiba, 5249 Sepulveda Blvd.

27/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

28/2/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

1/3/2023: 11:45 am – 6:45 pm, Centro de donación de sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

3/3/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Culver City, 5359 Sepulveda Blvd.

barra de diamantes

20/2/2023: 11:30 am – 5:30 pm, Calvary Chapel, 22324 Golden Springs Dr.

21/2/2023: 8 am – 2 pm, calidad del aire de la costa sur, 21865 Copley Dr.

El Monte

30/1/2023: 9 am – 3 pm, Departamento de Servicios Sociales Públicos del Condado de Los Ángeles, 3350 Aerojet Ave.

Encino

5/2/2023: 8 am – 2 pm, Parroquia de St. Cyril of Jerusalem, 15520 Ventura Blvd.

Glendale

31/1/2023: 1 pm – 7 pm, Centro Comunitario Maple Park, 820 E Maple St.

7/2/2023: 1 pm – 7 pm, Centro Comunitario Maple Park, 820 E Maple St.

11/2/2023: 9 am – 3 pm, Centro Comunitario Maple Park, 820 E Maple St.

19/2/2023: 8 am – 2 pm, Escuela Católica Encarnación, 1001 N. Brand

21/2/2023: 1 pm – 7 pm, Centro Comunitario Maple Park, 820 E Maple St.

24/2/2023: 12:00 p. m. – 6:00 p. m., Glendale Masonic Lodge, 244 N Maryland Ave.

28/2/2023: 1 pm – 7 pm, Centro Comunitario Maple Park, 820 E Maple St.

Glendora

30/1/2023: 10 am – 4 pm, Biblioteca Pública de Glendora, 140 South Glendora Ave.

2/2/2023: 1 pm – 7 pm, Unión Internacional de Constructores de Ascensores Local 18, 2011 E Financial Wa

28/2/2023: 10 am – 4 pm, Parroquia de St. Dorothy, 241 S. Valley Center Ave .

3/3/2023: 1 pm – 7 pm, Iglesia Bíblica Cornerstone, 400 N Glendora Ave

Colinas de granada

1/2/2023: 10 am – 4 pm, The Odyssey Restaurant, 15600 Odyssey Dr .

11/2/2023: 9 am – 3 pm, Departamento de Bomberos de Los Ángeles FS #87, 10124 Balboa Blvd.

26/2/2023: 8 am – 2 pm, Iglesia Católica St. Euphrasia, 11766 Shoshone Ave

1/3/2023: 10 am – 4 pm, The Odyssey Restaurant, 15600 Odyssey Dr .

Irwindale

27/2/2023: 9 am – 3 pm, ciudad de Irwindale, 5050 North Irwindale Ave.

la canada

30/1/2023: 8 am – 2 pm, Crescenta-Canada Family YMCA, 1930 Foothills Blvd.

La Verne

8/2/2023: 1 pm – 7 pm, Universidad de La Verne, 2000 2nd St.

8/2/2023: 8 am – 2 pm, Universidad de La Verne, 2000 2nd St.

19/2/2023: 8:30 am – 2:30 pm, Iglesia Luterana Rock of the Foothills, 4630 N Wheeler Ave.

23/2/2023: 12:30 p. m. – 6:30 p. m., Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 2645 Amherst St.

Lancaster

27/2/2023: 9 am – 3 pm, salón de estudiantes de Antelope Valley College, 3041 W Ave. K

2/3/2023: 10 am – 4 pm, Centro de Recursos Médicos de la Comunidad de Antelope Valley, 44151 15th St. W

los Angeles

1/2/2023: 10 am – 4:30 pm, División Suroeste de LAPD, 1546 Martin Luther King Blvd ..

1/2/2023: 9:30 am – 3:30 pm, Ayuntamiento de Boyle Heights, 2130 E 1st St.

3/2/2023: 11 am – 5 pm, Westfield Century City, 10250 Santa Monica Blvd.

6/2/2023: 11:30 am – 5:30 pm, División Olímpica del Departamento de Policía de Los Ángeles, 1130 S Vermont Ave.

7/2/2023: 8 am – 2 pm, Union St.ation, 800 North Alameda St.

8/2/2023: 9 am – 3:30 pm, Universidad Charles Drew, 1731 E 120th St .

9/2/2023: 10 am – 4:30 pm, Edificio Blackwelder, 3129-B S. La Cienega Blvd.

9/2/2023: 10 am – 4:30 pm, California State University Los Angeles Lot 4, 5151 State University Dr

13/2/2023: 1 pm – 7 pm, Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center, 1515 N Vermont Ave

13/2/2023: 7 am – 1 pm, Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center, 1515 N Vermont Ave

14/2/2023: 9 am – 3 pm, Crenshaw Christian Center, 7901 S. Vermont Ave

15/2/2023: 12:00 p. m. a 6:00 p. m., Estación 59 del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, 11505 Olympic Blvd.

16/2/2023: 10 am – 4 pm, Estación de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles 94, 4470 Coliseum Ave

16/2/2023: 7 am – 1 pm, Adventist Health White Memorial, 1720 Cesar Chavez Ave

17/2/2023: 9:30 am – 3:30 pm, Kaiser, 6041 Cadillac Ave

19/2/2023: 10 am – 4 pm, Bnai David Judea, 8906 W Pico Blvd.

20/2/2023: 11:30 am – 5:30 pm, División Olímpica del Departamento de Policía de Los Ángeles, 1130 S Vermont Ave.

21/2/2023: 10 am – 4 pm, Centro Cultural Iman, 3376 Motor Ave

21/2/2023: 9 am – 3 pm, Tutor Campus Center, 3607 Trousdale Pkwy .

22/2/2023: 9 am – 3 pm, Tutor Campus Center, 3607 Trousdale Pkwy .

23/2/2023: 10 am – 4:30 pm, California State University Los Angeles Lot 4, 5151 State University Dr

23/2/2023: 9 am – 3 pm, Centro Médico Keck de USC, 1450 San Pablo St .

27/2/2023: 10 am – 4 pm, Hollywood Pantages Theatre, 6233 Hollywood Blvd.

1/3/2023: 8:30 am – 2:30 pm, Escuela secundaria Laces, 5931 W 18th St.

3/3/2023: 10 am – 4 pm, Weingart YMCA Wellness and Aquatic Center, 9900 S Vermont Ave.

3/3/2023: 11 am – 5 pm, Westfield Century City, 10250 Santa Monica Blvd.

Monrovia

2/2/2023: 9:30 am – 3:30 pm, Departamento de Policía de Monrovia, 119 W. Palm Ave.

13/2/2023: 1 p. m. – 7 p. m., salón Xylem, 198 S Myrtle Ave.

Parque de Monterrey

13/2/2023: 10 am – 4 pm, East Los Angeles College, 1301 Avenida Cesar Chavez

norte de hollywood

12/2/2023: 8:15 am – 2:30 pm, Iglesia Católica St. Patrick, 10625 Erwin St .

18/2/2023: 9 am – 3 pm, Departamento de Bomberos de Los Ángeles, 7063 Laurel Canyon Blvd.

28/2/2023: 1 pm – 7 pm, Departamento de Policía de Los Ángeles, 11640 Burbank Blvd.

Crestanorte

6/2/2023: 11 am – 5 pm, Primera Iglesia Presbiteriana de Granada Hills, 10400 Zelzah Ave.

7/2/2023: 11 am – 5:30 pm, Departamento de Policía de Los Ángeles, 10250 Etiwanda Ave

20/2/2023: 11 am – 5 pm, Primera Iglesia Presbiteriana de Granada Hills, 10400 Zelzah Ave.

Pacoima

6/2/2023: 9 am – 3:30 pm, LAPD Foothill Area Pacoima, 12760 Osborne St .

Palmdale

3/2/2023: 1 pm – 7 pm, Capítulo de Antelope Valley de la Cruz Roja Americana, 2715 E Ave. P

2/7/2023: 1 pm – 7 pm, Capítulo de Antelope Valley de la Cruz Roja Americana, 2715 E Ave. P

10/2/2023: 1 pm – 7 pm, Capítulo de Antelope Valley de la Cruz Roja Americana, 2715 E Ave. P

14/2/2023: 1 pm – 7 pm, Capítulo de Antelope Valley de la Cruz Roja Americana, 2715 E Ave. P

17/2/2023: 1 pm – 7 pm, Capítulo de Antelope Valley de la Cruz Roja Americana, 2715 E Ave. P

21/2/2023: 1 pm – 7 pm, Capítulo de Antelope Valley de la Cruz Roja Americana, 2715 E Ave. P

24/2/2023: 1 pm – 7 pm, Capítulo de Antelope Valley de la Cruz Roja Americana, 2715 E Ave. P

25/2/2023: 9 am – 3 pm, Capítulo de Antelope Valley de la Cruz Roja Americana, 2715 E Ave. P

26/2/2023: 9 am – 3 pm, Iglesia Católica St. Mary’s, 1600 E. Ave. R-4

28/2/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Capítulo de Antelope Valley de la Cruz Roja Americana, 2715 E Ave. P

3/3/2023: 1 pm – 7 pm, Capítulo de Antelope Valley de la Cruz Roja Americana, 2715 E Ave. P

Pasadena

1/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

2/2/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

3/2/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

4/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

5/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

6/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

7/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

8/2/2023: 10 am – 4 pm, Integrity College of Health, 1460 N Lake Ave, Suite 101

8/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

9/2/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

10/2/2023: 8 am – 2 pm, Maranatha High School, 169 S Saint John Ave.

10/2/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

11/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

12/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

13/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

14/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

15/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

16/2/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

16/2/2023: 9 am – 4 pm, Kaiser Permanente Pasadena Medical Offices, 3280 E Foothill Blvd.

17/2/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

18/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

19/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

20/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

21/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

22/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

23/2/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

24/2/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

25/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

26/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

27/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

28/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

1/3/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

2/3/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

3/3/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de Donación de Sangre de Pasadena,2471 E. Walnut St., Suite 103

3/3/2023: 8:30 am – 2:30 pm, Marshall Fundamental High School, 990 N. Allen St..

pomona

1/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

2/2/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

3/2/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de Donación de Sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

4/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

5/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

6/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

7/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

8/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

9/2/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

10/2/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

11/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

12/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

13/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

14/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

15/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

16/2/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

17/2/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

18/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

19/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

20/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

21/2/2023: 10:30 am – 5 pm, Biblioteca Cal Poly Pomona, 3801 W. Temple Ave.

21/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

22/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

23/2/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

24/2/2023: 7 am – 7 pm, Pomona Valley Hospital Medical Center, 1798 N. Garey Ave.

24/2/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

25/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

26/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

27/02/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

28/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

1/3/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

2/3/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

3/3/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de donación de sangre de Pomona, 100 Red Cross Cir .

colina de cuarzo

2/2/2023: 12 pm – 6 pm, Iglesia Metodista Unida Cristo Nuestro Salvador, 5027 W Ave. M

28/2/2023: 12 pm – 6 pm, Iglesia Metodista Unida Cristo Nuestro Salvador, 5027 W Ave. M

aguamiel

9/2/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Edificio educativo de la Universidad del Oeste, 1409 Walnut Grove

14/2/2023: 11 am – 5 pm, Walmart Supercenter, 1827 Walnut Grove

San Dimas

16/2/2023: 10 am – 4 pm, Universidad Life Pacific, 1100 W Covina Blvd.

santa clarita

1/2/2023: 1 pm – 7 pm, Santa Clarita Old West Masonic Lodge, 19310 Avenue of the Oaks

3/2/2023: 11 am – 5:30 pm, Best Buy, 26531 Bouquet Canyon Rd .

5/2/2023: 8:30 am – 3 pm, Best Buy, 26531 Bouquet Canyon Rd .

6/2/2023: 8 am – 2 pm, Grace Baptist Church, 22833 Copper Hill Dr.

8/2/2023: 1 pm – 7 pm, Santa Clarita Old West Masonic Lodge, 19310 Avenue of the Oaks

11/2/2023: 9 am – 3 pm, Santa Clarita Old West Masonic Lodge, 19310 Avenue of the Oaks

14/2/2023: 11 am – 5:30 pm, Best Buy, 26531 Bouquet Canyon Rd .

15/2/2023: 1 pm – 7 pm, Santa Clarita Old West Masonic Lodge, 19310 Avenue of the Oaks

20/2/2023: 11 am – 5:30 pm, Best Buy, 26531 Bouquet Canyon Rd .

22/2/2023: 1 pm – 7 pm, Santa Clarita Old West Masonic Lodge, 19310 Avenue of the Oaks

23/02/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Crosspoint, 23415 Cinema Dr .

25/2/2023: 9 am – 3 pm, Santa Clarita Old West Masonic Lodge, 19310 Avenue of the Oaks

3/1/2023: 1 pm – 7 pm, Santa Clarita Old West Masonic Lodge, 19310 Avenu. de los robles

manantiales de santa fe

26/2/2023: 8:30 am – 2:30 pm, St. Pius X, 10827 Pioneer Blvd.

Santa Mónica

4/2/2023: 9 am – 3 pm, Capítulo de Santa Mónica de la Cruz Roja Americana, 1450 11th St.

6/2/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Capítulo de Santa Mónica de la Cruz Roja Americana, 1450 11th St.

13/2/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Capítulo de Santa Mónica de la Cruz Roja Americana, 1450 11th St.

15/2/2023: 12:00 p. m. – 6:00 p. m., Capítulo de Santa Mónica de la Cruz Roja Americana, 1450 11th St.

18/2/2023: 9 am – 3 pm, Capítulo de Santa Mónica de la Cruz Roja Americana, 1450 11th St.

20/2/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Capítulo de Santa Mónica de la Cruz Roja Americana, 1450 11th St.

24/2/2023: 12:00 p. m. – 6:00 p. m., Sunset Masonic Lodge 369, 1720 Ocean Park Blvd.

27/2/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Capítulo de Santa Mónica de la Cruz Roja Americana, 1450 11th St.

robles sherman

9/2/2023: 10 am – 4 pm, Westfield, 14006 Riverside Dr

Sierra Madre

5/2/2023: 8:30 am – 2:30 pm, Iglesia Católica St. Ritas, 318 N Baldwin Ave

sur de pasadena

3/2/2023: 10:30 am – 4:30 pm, Biblioteca Pública de South Pasadena, 1115 El Centro St.

23/2/2023: 9 am – 3 pm, Iglesia de la Sagrada Familia, 1527 Fremont Ave

3/3/2023: 10:30 am – 4:30 pm, Biblioteca Pública de South Pasadena, 1115 El Centro St.

Valle del Sol

2/3/2023: 9:30 am – 4 pm, Instituto Militar de North Valley, 12105 Allegheny St.

ciudad del templo

16/2/2023: 9 am – 3 pm, Estación del Sheriff de Temple, 8838 Las Tunas Dr .

topanga

24/2/2023: 10 am – 4 pm, Centro Comunitario de Topanga, 1440 N Topanga Canyon Blvd.

Tujunga

5/2/2023: 8 am – 2 pm, Nuestra Señora de Lourdes, 7344 Apperson St ..

Valencia

17/2/2023: 7 am – 7 pm, Hospital Henry Mayo Newhall, 23803 McBean Pky .

23/2/2023: 9:30 am – 3:30 pm, College of the Canyons, 26455 Rockwell Canyon Rd

cañada del valle

16/2/2023: 8:45 am – 3:15 pm, Los Angeles Valley College, 5800 Fulton Ave.

Van Nuys

5/2/2023: 7 am – 1 pm, ONEgeneration, 17400 Victory Blvd ..

Nuez

14/2/2023: 12:00 p. m. – 6:00 p. m., Centro para personas mayores de la ciudad de Walnut, 21215 La Puente Rd .

22/2/2023: 10 am – 4:30 pm, Mt San Antonio College, 1100 N. Grand Ave

28/2/2023: 12:00 p. m. – 6:00 p. m., Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 20801 Marcon Dr.

Oeste de Covina

5/2/2023: 10 am – 4 pm, Iglesia Adventista del Séptimo Día de West Covina Hills, 3536 E. Temple Way

2/7/2023: 9:30 am – 3:30 pm, Cortez Senior Center, 2501 E Cortez St.

13/2/2023: 1 pm – 7 pm, Centro Masónico de West Covina, 1201 S Orange Ave.

25/2/2023: 8 am – 2 pm, Centro Masónico de West Covina, 1201 S Orange Ave.

Whittier

1/2/2023: 2:30 p. m. – 8:30 p. m., Centro Comunitario de Whittier, 7630 Washington Ave.

6/2/2023: 1 pm – 7 pm, Montebello Whittier Masonic Lodge, 7604 Greenleaf Ave.

8/2/2023: 1 pm – 7 pm, Iglesia Comunitaria del Área de Whittier, 8100 Colima Rd .

12/2/2023: 9 am – 3 pm, PIH Health Whittier Hospital, 12401 Washington Blvd.

12/2/2023: 9 am – 3 pm, St. Gregory the Great Catholic Church, 13935 Telegraph Rd .

17/2/2023: 11 am – 5 pm, Centro de Actividades del Hospital Whittier, 9210 Colima Rd. Suite #110

20/2/2023: 1 pm – 7 pm, Montebello Whittier Masonic Lodge, 7604 Greenleaf Ave.

23/2/2023: 1 p. m. – 7 p. m., Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 15265 Mulberry Drive

27/2/2023: 1 pm – 7 pm, Montebello Whittier Masonic Lodge, 7604 Greenleaf Ave.

Colinas del bosque

1/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

2/2/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

3/2/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

4/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

5/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

6/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

7/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

8/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

9/2/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

10/2/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

11/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

12/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

13/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

14/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

15/02/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

15/2/2023: 8:30 am – 3 pm, Pierce College Campus Center Square, 6201 Winnetka

15/2/2023: 9 am – 3:30 pm, Patrulla de Carreteras de California, 5825 Desoto Ave.

16/2/2023: 10:45 a. m. – 5:45 p. m., Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

17/2/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

18/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

19/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

19/2/2023: 8 am – 2:30 pm, St. Bernardine of Siena, 24410 Calvert St ..

20/02/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

21/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

22/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

23/2/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

24/2/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

25/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

26/2/2023: 7:45 am – 2:45 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

27/02/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

28/2/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

1/3/2023: 12:15 p. m. – 7:15 p. m., Centro de Donación de Sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

2/3/2023: 10:45 am – 5:45 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

3/3/2023: 8:15 am – 3:15 pm, Centro de donación de sangre de Woodland Hills, 21333 Oxnard St.

