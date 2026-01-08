Los salvadoreños que visitaron Guatemala en 2025 superaron 1.75 millones

Día a Día News

ElSalvador/Guatemala–Guatemala cerró 2025 con un aumento notable en la llegada de visitantes internacionales, totalizando más de 6.5 millones de ingresos, un 5.2 % más que en 2024, según datos oficiales del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

Del total de entradas al país durante el año, más de 1.75 millones correspondieron a ciudadanos salvadoreños, quienes se posicionaron como el principal grupo de visitantes, representando el 26.7 % del flujo migratorio. Estas visitas respondieron a diversos motivos, entre ellos turismo, estudios y negocios.

El informe del IGM resalta que, tras El Salvador, Estados Unidos fue el segundo país con más ingresos, con 682,189 entradas, seguido por Honduras, México y Belice. Durante noviembre y diciembre, los meses con mayor actividad migratoria, Guatemala recibió cerca de 1.3 millones de visitantes, reflejo del aumento por la temporada alta.

La mayoría de los ingresos a Guatemala fueron por turismo, con más de 5.1 millones de personas, mientras que alrededor de 1.4 millones ingresaron por residencia, y cifras menores por estudios y negocios.

Este flujo de visitantes refleja la posición de Guatemala como destino turístico y eje de movilidad regional en Centroamérica, y destaca la fuerte relación migratoria y económica entre Guatemala y El Salvador.

Compartir esta nota