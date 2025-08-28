Senador Ted Cruz y el presidente Bukele abordan estrategias contra pandillas

Día a Día News

ElSalvador–El senador republicano por Texas, Ted Cruz, visitó El Salvador esta semana como parte de una agenda oficial en la que sostuvo una reunión con el presidente Nayib Bukele.

Durante el encuentro conversaron sobre las estrategias que el Gobierno salvadoreño ha implementado en el marco de la guerra contra las pandillas. Cruz destacó lo que calificó como “tácticas antiterroristas de vanguardia” que, según afirmó, han transformado al país.

“Me reuní con el presidente Bukele, el ministro de Justicia [Gustavo] Villatoro y otros líderes aquí en El Salvador. Discutimos cómo El Salvador desarrolló tácticas antiterroristas de vanguardia para combatir las pandillas, transformando su país de uno de los más peligrosos de la Tierra a uno de los más seguros, reduciendo la tasa de homicidios en un 98%”, publicó el senador en su cuenta en X.

Cruz añadió que lo observado en territorio salvadoreño constituye, a su juicio, “un éxito asombroso”. El mandatario salvadoreño, por su parte, agradeció la visita del legislador estadounidense. “Fue un honor para nosotros darle la bienvenida a nuestro país”, expresó Bukele en redes sociales.

En conferencia de prensa, el senador republicano aseguró que El Salvador representa “un socio fundamental para los Estados Unidos” y destacó los logros de la actual administración en materia de seguridad. “Tenemos intereses estrechamente alineados, y diré que el trabajo que el presidente Bukele está haciendo aquí es realmente extraordinario”, afirmó.

Como parte de su agenda, Cruz también visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, San Vicente, donde constató las instalaciones construidas para albergar a privados de libertad vinculados a estructuras criminales.

El senador señaló que la cooperación entre Estados Unidos y El Salvador se enfocará en reforzar las acciones contra pandillas transnacionales. Asimismo, reveló que ambos gobiernos negocian actualmente los términos de las deportaciones de migrantes extranjeros desde territorio estadounidense hacia El Salvador.

Cruz expresó además su respaldo a la deportación de cabecillas de la pandilla MS-13 acusados en Nueva York por delitos cometidos en Estados Unidos.

