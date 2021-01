Extienden plazos para acuerdo de demanda colectiva sobre refrigeradores

En septiembre de 2020, las partes del litigio que involucraban ciertos refrigeradores LG anunciaron un acuerdo de demanda colectiva. Por su parte, el Distrito de Nueva Jersey otorgó este 22 de enero, la aprobación final del acuerdo en Bentley, et al. v. LG Electronics U.S.A., Inc., No. 2:19-cv-13554-MCA-MAH (D.N.J.) y el administrador del acuerdo, Angeion Group, LLC, aceptaron actualmente los formularios de reclamo.

El acuerdo se aplica a los propietarios de ciertos modelos de refrigeradores LG fabricados entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017 y resuelve las reclamaciones de que los refrigeradores experimentan eventos de no refrigeración y con respecto a la garantía y el servicio de reparación de LG. LG Electronics niega las acusaciones, pero aceptó el acuerdo en el interés de la satisfacción del cliente y para evitar mayores costos de litigio.

Así mismo, los detalles relacionados con el acuerdo, incluida una descripción detallada del acuerdo e instrucciones sobre cómo enviar un formulario de reclamo, se encuentran en www.LGFridgeSettlement.com. Y la fecha límite extendida para presentar reclamos de compensación en efectivo por eventos de enfriamiento pasados es el 5 de febrero de 2021.

Los consumidores pueden visitar el sitio web del acuerdo, www.LGFridgeSettlement.com o llamar al número gratuito del acuerdo de LG: (855) 918-4661, para obtener más detalles sobre el acuerdo, pero deben presentar su reclamo relativo a pérdidas pasadas a más tardar el 5 de febrero de 2021.

También el sitio web del acuerdo incluye la lista de modelos de refrigeradores LG cubiertos por el acuerdo, todas las fechas y plazos relevantes, acceso a los documentos judiciales relevantes y respuestas a las preguntas frecuentes. Los formularios de reclamo están disponibles y pueden enviarse a www.LGFridgeSettlement.com o por correo electrónico a Info@LGFridgeSettlement.com