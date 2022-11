Fijar límites para permanecer seguro: Los adolescentes se expresan sobre cómo «usar las redes, sin enredarte»

Escucha este artículo Escucha este artículo

Keaton Osier disfrutaba de usar las redes sociales para mantenerse en contacto con amigos hasta que se dio cuenta del efecto negativo que estaba teniendo en su vida.



«Te aleja de todos, de la realidad», dijo el joven de 18 años de Hemet que había desarrollado el hábito de revisar sin pensar su teléfono en busca de actualizaciones en las redes sociales.



«Descubrí que estaba pegado a mi mano las 24 horas del día, los 7 días de la semana»,

dijo Keaton. «Tuve que deshacerme de todas mis redes sociales. Era demasiado para mí».

Y el no es el único. Un estudio del Centro de Investigaciones Pew, de 2018, reveló que el

97% de los adolescentes usa las redes sociales, y un 45% reconoce que la pasan

conectados “casi de continuo”. Varios estudios han relacionado el uso aumentado de las

redes sociales con niveles de ansiedad y depresión entre los adolescentes.



Baruch Murphy, de 19 años, entendió que se había hecho adicto cuando las horas que

pasaba desplazándose entre mensajes comenzaron a afectar su trabajo escolar. “Es

gratificación instantánea, lo mismo que con cualquier otra clase de droga”, expresó el

adolescente de Mountain View (California).



Sin embargo, otro recurso en línea que ayudó a ambos adolescentes a recobrar y

mantener su equilibrio es un video educacional gratuito titulado: Si usas las redes, no te

enredes, en jw.org, el sitio oficial de los testigos de Jehová.



“Las redes sociales son una herramienta poderosa, pueden hacer mucho bien si se usan

de manera responsable, o pueden causar mucho daño si se usan mal —explicó Robert

Hendriks, vocero de la organización cristiana en Estados Unidos—. Como con toda otra

herramienta de poder que se pone en manos de alguien sin experiencia, se les debe dar

capacitación, no solo a los adolescentes, sino a los padres también. Nos hemos

esforzado mucho para proporcionar recursos en jw.org que ayuden a la gente a tomar

decisiones inteligentes cuando usen las redes sociales”.



¿Y alguno de los consejos que Baruch adoptó del video? “Tengo una regla: solo sigo o

acepto como ‘amigos en línea’ a gente que conozco en persona”, señaló.



También, programó alertas en su teléfono que le notifican cuando llega el tiempo de

cerrar la aplicación de la red social. “Si no fijas límites, no habrá límites”, declaró.

La preocupación por mantener su privacidad y la buena reputación que ha forjado con

mucho duro trabajo motivó a John Joseph González, de 18 años, a abandonar las redes

sociales por completo.



“En el video Si usas las redes, no te enredes, se dice que publicar algo en Internet puede

ser como escribir con tinta permanente —citó el adolescente de Fort Myers (Florida)—.

Nunca quisiera voltear al pasado para encontrarme con aquella pequeña entrada, no tan

inteligente, que me avergonzara».



John Joseph comentó que mantenerse al margen de las redes sociales no lo ha aislado,

sino que lo ha hecho más sociable —y más feliz también.



Otros recursos gratuitos que le ayudarán a evaluar el impacto que el uso de la tecnología

tenga en las amistades, la vida familiar y más, están disponibles en jw.org, con contenido

en más de 1.000 idiomas.

