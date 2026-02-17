Jue. Feb 19th, 2026

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Finaliza el Programa de Formación de Capital Humano 2025

Feb 17, 2026

El Ministro de Hacienda, Jerson Posada, presidió la ceremonia de clausura del Programa de Formación de Capital Humano 2025, iniciativa que promueve la formación en materia tributaria y aduanera de jóvenes universitarios bajo una visión de compromiso con el desarrollo del país.

Este Programa integra a estudiantes y docentes en un esfuerzo conjunto por formar capital humano en procesos específicos de Aduanas, Impuestos Internos, Contabilidad Gubernamental, Tesorería, Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación y el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas.

Durante el evento se reconoció la dedicación y el compromiso de los graduados, resaltando que su desempeño demuestra el potencial de la juventud salvadoreña para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y fortalecer la gestión pública.

“El programa no solo prepara a los jóvenes para su inserción en el ámbito profesional, sino que también promueve su desarrollo humano y social, fortaleciendo valores de comunidad y pertenencia”, afirmó el Ministro Posada.

A lo largo de sus 15 ediciones, el Programa de Formación de Capital Humano ha impactado positivamente a más de 4,500 jóvenes, muchos de los cuales han logrado incorporarse al mercado laboral gracias a las oportunidades brindadas.

Este programa refleja el compromiso del Gobierno del Presidente Nayib Bukele con la educación, la formación de talento y el impulso de oportunidades para la juventud salvadoreña, reiterando la importancia de continuar fortaleciendo espacios que contribuyan al desarrollo sostenible del país.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

LOTRA : Es dedicado a Cuerpo de Bomberos de El Salvador

Feb 18, 2026
El Salvador

Circulación controlada el domingo por el Ironman 70.3 entre Ilopango, Cojutepeque y San Salvador

Feb 18, 2026
El Salvador

Incendio afecta sector de frutas y verduras en la Megaplaza de Sonsonate

Feb 18, 2026
error: Contenido protegido