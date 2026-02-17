Asamblea respalda préstamo con el CAF para ampliar la plataforma Doctor SV

Día a Día News

ElSalvador–La Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable que permitirá al Ministerio de Hacienda gestionar un préstamo de hasta $75 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF). Los fondos se destinarán a financiar la segunda fase del Programa Doctor SV, una plataforma de salud digital impulsada por el Gobierno de El Salvador.

El objetivo del proyecto es fortalecer el sistema público de salud mediante la expansión de la telemedicina, la automatización de procesos y el uso de inteligencia artificial para mejorar la atención a pacientes en todo el país.

Durante la sesión de la Comisión de Hacienda, el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que la aplicación Doctor SV permite atender alrededor de 30,000 consultas diarias y que su cobertura es nacional. Además, anunció la instalación de 400 kioscos dispensadores de medicamentos en zonas con alta densidad poblacional, con el fin de facilitar el acceso a tratamientos médicos.

Herrera destacó que el programa contribuye a optimizar los recursos públicos y a garantizar la continuidad de la atención médica mediante herramientas tecnológicas integradas.

Doctor SV fue lanzada el 14 de noviembre de 2025 y actualmente beneficia a unos 4.5 millones de salvadoreños. La plataforma permite realizar videollamadas médicas, emitir recetas electrónicas, generar órdenes de laboratorio y coordinar la entrega de medicamentos en farmacias aliadas.

En noviembre de 2025, la Asamblea ya había autorizado el uso de $11 millones provenientes de un préstamo anterior con el CAF, que sirvieron para la primera fase del programa, incluyendo la contratación de servicios en la nube, la ampliación de conectividad, consultorías técnicas y la compra de equipo informático.

Con esta nueva inversión, el Gobierno busca consolidar el acceso gratuito y continuo a servicios médicos digitales, reducir la carga en los hospitales y promover una atención más equitativa en todo el territorio nacional.

