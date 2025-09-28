Visita y Compromiso lanza un programa MOVES de tres años para expandir los servicios de salud móviles en todo el condado de Los Ángeles

Visita y Compromiso lanza el innovador programa MOVES (Mobile Outreach for Vulnerable and Engaged Support), desarrollado originalmente por Health Net. Esta iniciativa de tres años incorporará furgonetas médicas móviles con personal de Promotora comunidades anteriormente desatendidas. En asociación con organizaciones comunitarias, MOVES brindará servicios de atención médica integral y apoyo social al reunirse con las personas donde se encuentran.

Este programa, posible gracias a una subvención de $1,8 millones de Health Net y la Fundación Centene, tiene como objetivo:

Brindar servicios críticos que mejoren la atención integral, aumenten el acceso y mejoren los resultados de salud para más de 10,000 miembros de la comunidad y de Medi-Cal en comunidades desatendidas en todo el condado de Los Ángeles.

Apoye los objetivos audaces del Departamento de Servicios de Atención Médica de California (DHCS) para abordar las brechas de atención, reducir las disparidades en salud, promover la equidad en salud y generar confianza y compromiso duraderos en la comunidad.

Aprovechar y fortalecer las alianzas estratégicas con organizaciones comunitarias (OC) y otras entidades locales de salud y servicios sociales.

“Creemos que la atención de salud debe llegar a las personas —en los lugares donde viven, trabajan y construyen comunidad”, dijo María Lemus, directora ejecutiva de Visita y Compromiso. “A través del programa MOVES, las comunidades pueden acceder a servicios integrales de atención médica y El bienestar apoya y amplía nuestro compromiso de elevar las soluciones impulsadas por la comunidad para crear un Los Ángeles más saludable en los próximos años.”

Componentes del programa

Las furgonetas sanitarias móviles dirigidas por Promotora contarán con personal capacitado de Promotoras, una enfermera titulada y un coordinador de extensión comunitaria. Los servicios incluirán exámenes de salud gratuitos, educación sobre el manejo de enfermedades crónicas, acceso a atención especializada y servicios sociales basados en el lugar referencias de apoyo (p. ej., apoyo a doulas, asistencia alimentaria, navegación habitacional, salud conductual).

Las sólidas alianzas comunitarias con organizaciones comunitarias, organizaciones religiosas, escuelas y clínicas de salud locales tienen como objetivo apoyar más de 20 eventos de divulgación, 50 campañas de salud en el manejo de enfermedades crónicas y salud pública y educación, y garantizar cultural y lingüísticamente atención relevante.

