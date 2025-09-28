Continúa la campaña Shine LA, reuniendo a líderes y cientos de voluntarios al servicio de Los Ángeles

La alcaldesa Bass continuó con su movimiento Shine LA, que ha contribuido a fomentar un sentido de orgullo y comunidad en Los Ángeles, mientras la ciudad se prepara para entrar en el escenario mundial con los próximos grandes eventos globales. Shine LA reunió a voluntarios en North Hollywood, North Hills, el centro, el sur y el este de Los Ángeles, y la zona portuaria.

“Shine LA invita a los angelinos a unirse para servir a su comunidad y me enorgullece que tantos hayan respondido hoy a ese llamado”, dijo la alcaldesa Karen Bass. “Los angelinos están orgullosos de su ciudad y el evento de hoy refuerza nuestro compromiso de prepararla para albergar grandes eventos globales. Juntos, nos mantendremos unidos y continuaremos con este impulso hasta que cada vecindario pueda brillar a nivel mundial”.

“Eventos como este hacen mucho más que limpiar un lugar en un solo día”, dijo el concejal de la ciudad de Los Ángeles, Adrin Nazarian , cuyo distrito rodea el Parque North Hollywood. “Brindar servicio le da a la gente un sentido de propósito. Cada vez que los vecinos se reúnen para cuidar sus espacios comunes, se fomentan las relaciones y se construye comunidad. Un espacio público bien cuidado atrae a más familias a disfrutar de actividades saludables al aire libre y crea un entorno más seguro y saludable para todos”.

“El Meatball Mayhem de hoy es un ejemplo perfecto de cómo Los Ángeles brilla cuando nos unimos”, dijo el concejal de la ciudad de Los Ángeles, John Lee , cuyo distrito incluye Hope the Mission. “Al servir comidas con compasión y dignidad, les recordamos a nuestros vecinos sin hogar que son importantes y que esta ciudad no los abandonará”.

“Shine LA sacó a la luz el espíritu y el orgullo de Boyle Heights, donde socios municipales, grupos comunitarios y vecinos se unen para servir a nuestros vecindarios”, dijo la concejala de Los Ángeles, Ysabel Jurado . “Trabajando codo con codo, construimos comunidades más fuertes y conectadas, y transmitimos esa energía para que cada vecindario pueda prosperar”.

La alcaldesa Bass inauguró Shine LA en el Parque North Hollywood, donde reconoció el Día de Servicio de Tom LaBonge y el Día de Acción Climática Comunitaria. Acompañada por el concejal Adrin Nazarian, el asambleísta Nick Schultz, el Director de Servicios de California y director de GO-Serve, Josh Fryday, y miembros de la familia LaBonge, la alcaldesa Bass regaló árboles para plantar, y voluntarios participaron en las labores de limpieza comunitaria.

Continuando con la jornada de servicio, el alcalde Bass se unió a Hope the Mission para su evento Meatball Mayhem junto al concejal John Lee, la fiscal municipal Hydee Feldstein Soto, el asambleísta Jesse Gabriel, el rector de UCLA Julio Frenk y el presidente de Hope the Mission, Rowan Vansleve. El alcalde Bass se unió a los voluntarios para preparar miles de albóndigas para los angelinos sin hogar. Voluntarios del Día del Voluntariado de UCLA se unieron a la iniciativa, conectando a los Bruins con sus comunidades locales y amplificando el impacto de las iniciativas de Hope the Mission.

Shine LA ha reunido a miles de voluntarios en los 15 distritos del consejo, unificando a los angelinos en torno a la causa común de preparar a Los Ángeles para recibir al mundo, asegurando que la ciudad muestre lo mejor de sí en los próximos años.

