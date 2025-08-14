Fiscal General de EEUU denuncia que Venezuela financia puente aéreo para el narcotráfico sobre Guatemala

Día a Día News

EEUU/Guatemala–La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro de financiar un puente aéreo para el tráfico de drogas que sobrevuela Guatemala, Honduras y México. En una entrevista con Fox News, Bondi afirmó que el régimen de Maduro paga a autoridades de estos países para permitir el paso de cargamentos de droga sin ser detectados.

Bondi calificó a Maduro como un «narco-terrorista» y señaló que Estados Unidos ha confiscado hasta 700 millones de dólares en activos vinculados a él. Además, destacó los vínculos del mandatario venezolano con organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y el Tren de Aragua.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala no ha emitido una respuesta oficial a estas declaraciones.

Esta acusación se suma a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE. UU., que designó al Cartel de los Soles como grupo terrorista global por su presunta colaboración con el crimen organizado transnacional.

La administración de Trump ha aumentado la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro a 50 millones de dólares, reflejando la gravedad de las acusaciones.

La comunidad internacional sigue de cerca estos desarrollos, que podrían tener implicaciones significativas en las relaciones diplomáticas y en la lucha contra el narcotráfico en la región.

