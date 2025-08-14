Costa Rica seguirá el modelo CECOT de El Salvador en nueva cárcel de máxima seguridad

Día a Día News

CostaRica–Costa Rica anunció la construcción del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un complejo penitenciario de máxima seguridad inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador. La instalación tendrá capacidad para 5,100 reclusos y busca aliviar la sobrepoblación del sistema penitenciario nacional, que actualmente supera en casi un 30% su capacidad.

El CACCO contará con módulos diferenciados según el nivel de peligrosidad de los internos, sistemas de videovigilancia de última generación y control biométrico. Además, incluirá espacios para programas de rehabilitación y reinserción social, adaptando la experiencia salvadoreña al marco legal y las necesidades de Costa Rica.

El proyecto tendrá un presupuesto de $35 millones y se ejecutará en dos fases: una parte este año y la segunda en 2026. Por seguridad, la ubicación exacta y detalles operativos permanecerán confidenciales. El gobierno costarricense firmó un acuerdo de cooperación con El Salvador para recibir planos, diseños y asesoría técnica del CECOT, asegurando que se implementen medidas efectivas de control interno.

Autoridades del Ministerio de Justicia y Paz destacaron que la nueva cárcel busca prevenir conflictos internos, motines y la operación de pandillas desde el interior de los centros penitenciarios. Sin embargo, organizaciones civiles han expresado cautela, recordando que el modelo salvadoreño ha recibido críticas por presuntas violaciones a derechos humanos en condiciones de alta seguridad.

El CACCO representa un paso significativo en los esfuerzos de Costa Rica por modernizar su sistema penitenciario, fortalecer la seguridad interna y reducir la influencia del crimen organizado dentro de las cárceles, mientras se intenta equilibrar el control con la protección de los derechos de los internos.

Compartir esta nota