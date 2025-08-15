Fiscalía de Washington impugna control federal de la Policía ordenado por Trump

Día a Día News

EEUU--El fiscal general de Washington D.C., Brian Schwalb, presentó este viernes una denuncia contra la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que otorga al Gobierno federal el control de la Policía local.

Schwalb afirmó que la medida representa “la amenaza más grave” contra la autonomía del Distrito de Columbia en su historia reciente y advirtió que se emprenderán acciones legales para frenarla. Según señaló, la Administración Trump está “abusando” de sus poderes, ya que “el poder del Gobierno Federal sobre D.C. no es absoluto”.

El fiscal subrayó que, en más de medio siglo, ningún presidente había tomado una decisión similar sin el consentimiento del Ayuntamiento local, de mayoría demócrata. Considera que la orden supone “una afrenta a la dignidad y la autonomía de 700,000 estadounidenses” y que pone en riesgo la seguridad de residentes y visitantes en la capital.

La medida se concretó el jueves, cuando la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, nombró al director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, como nuevo comisionado de la Policía de Washington. Este nombramiento se realizó en cumplimiento de la orden presidencial, calificada por Schwalb como “flagrantemente ilegal”.

En paralelo, cientos de efectivos de la Guardia Nacional fueron desplegados en la ciudad. Trump justificó la presencia militar como una respuesta necesaria para frenar una supuesta alza en la criminalidad, aunque la alcaldesa, Muriel Bowser, sostiene que no existen datos oficiales que respalden esa afirmación.

