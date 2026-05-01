Flagler District, el futuro puente económico y cultural entre Estados Unidos y América Latina

Por Moishe Mana, CEO de Mana Common

Durante décadas, Miami ha sido vista como una puerta de entrada a Estados Unidos. Pero hoy, esa narrativa se queda corta. Miami está evolucionando hacia un centro estratégico donde convergen capital, cultura, tecnología y talento de todo el continente americano.

En el corazón de esa transformación se encuentra el Flagler District.

Mi visión para este distrito no es simplemente inmobiliaria. Es estructural. Se trata de construir un ecosistema a largo plazo donde los negocios, la creatividad y la innovación no solo coexistan, sino que se potencien mutuamente. Como he compartido anteriormente, el espacio no es solo físico, sino que también es una herramienta para crear oportunidades y acelerar conexiones económicas y culturales.

Hoy, con más de 75 propiedades en el área y adquisiciones recientes como la torre de oficinas One Downtown, buscamos consolidar una base sólida para esa visión. Pero los edificios, por sí solos, no transforman ciudades. Lo hacen las ideas, las personas y los sistemas que se construyen dentro de ellos.

Por eso creamos Mana Common: una plataforma que integra bienes raíces, tecnología, moda y cultura en un mismo ecosistema. Este enfoque nos permite abordar el desarrollo urbano desde una perspectiva más completa, donde cada componente refuerza al otro.

La transformación del Flagler District ya está en marcha. Proyectos como la Nikola Tesla Tower, nuevas iniciativas de arte público con artistas como René Mäkelä, y colaboraciones gastronómicas y culturales buscan redefinir cómo se vive y se experimenta el centro de Miami. No se trata solo de revitalizar espacios, sino de crear identidad.

Al mismo tiempo, estamos viendo cómo la tecnología se convierte en un puente clave entre América Latina y Estados Unidos. A través de Mana Tech, hemos apoyado a startups latinoamericanas que buscan escalar globalmente, generando capital y creando oportunidades desde Miami hacia el resto del continente.

Al mismo tiempo, estamos viendo cómo la tecnología se convierte en un puente clave entre América Latina y Estados Unidos. A través de Mana Tech, hemos apoyado a startups latinoamericanas que buscan escalar globalmente, generando capital y creando oportunidades desde Miami hacia el resto del continente.

Este modelo responde a una realidad clara: el crecimiento económico del futuro no será lineal ni local. Será interconectado, multicultural y profundamente influenciado por la colaboración entre regiones. Y en ese contexto, Miami tiene una ventaja única.

La ciudad comparte idioma, cultura y relaciones económicas con América Latina como ninguna otra en Estados Unidos. Pero para consolidar ese potencial, es necesario pensar en grande y a largo plazo. No basta con atraer inversión; hay que construir infraestructura que permita sostenerla.

El Flagler District representa precisamente eso: un puente duradero entre dos mundos que, en realidad, ya están profundamente conectados.

Más allá de proyectos individuales, lo que estamos construyendo es una plataforma para la próxima generación de crecimiento en las Américas. Una donde la cultura no es un complemento, sino un motor económico. Donde la tecnología no es un sector aislado, sino un facilitador de oportunidades. Y donde el desarrollo urbano no responde al presente, sino que anticipa el futuro.

Miami ya no es solo el lugar donde empieza Estados Unidos. Es el lugar donde comienza el futuro de las Américas.

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