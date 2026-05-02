Un afortunado jugador en San Francisco obtiene una gran ganancia al descubrir un premio mayor valorado en 7 millones de dólares 

Foto : Rocky, el dependiente de la tienda, sosteniendo el cheque de celebración frente a Mission Grocery & Liquor.

Un afortunado jugador en San Francisco obtuvo una gran ganancia al descubrir un premio mayor valorado en 7 millones de dólares mientras jugaba a un Rasca y gana Crossword Xtreme juego. Compraron la obra ganadora del premio en Mission Grocery & Liquor, 2130 Mission Street, en Sycamore.

Situada en la concurrida calle Mission, esta tienda de barrio, conocida por su conveniente ubicación y ambiente acogedor, se ha convertido en una de las favoritas de los jugadores de lotería locales. Los clientes suelen describirla como un lugar de confianza para realizar compras rápidas y recibir un servicio atento.

¿Quién es el ganador?

El ganador aún no se ha presentado para reclamar su premio . Como ocurre con todos los premios importantes de la Lotería de California, la reclamación se someterá a una verificación para garantizar la legitimidad del premio. Este proceso suele tardar entre seis y ocho semanas. La Lotería de California recuerda a los jugadores que firmen el reverso de su boleto y lo guarden en un lugar seguro hasta que hayan reclamado su premio.

Apoyando la educación pública de California

Desde programas de voleibol hasta formación profesional , los fondos de la Lotería de California ayudan a las escuelas a ofrecer más de lo que podrían de otra manera. En el año fiscal 2024-2025, la Lotería aportó casi 2 mil millones de dólares a la educación pública, apoyando a las escuelas primarias y secundarias, los colegios comunitarios, los sistemas de la UC y la CSU, entre otros. El año fiscal pasado se cumplieron veinticinco años de la entrega de más de mil millones de dólares anuales a las escuelas públicas del estado. Los distritos utilizan estos fondos para apoyar la formación técnica profesional , los programas deportivos y la compra de materiales y tecnología para una amplia gama de apoyo educativo.

Aunque representan menos del 2 % de los 206.200 millones de dólares presupuestados para el sistema educativo de California, los fondos de la Lotería de California marcan la diferencia. Estos fondos apoyan a los estudiantes de maneras únicas e innovadoras, impulsadas por los distritos escolares locales y los responsables de la toma de decisiones presupuestarias, para programas extraescolares , equipamiento deportivo y material para las academias de bomberos .

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