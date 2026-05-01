EE. UU. registra fuerte caída en entrega de “green cards” durante 2026

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EEUU–La emisión de residencias permanentes en Estados Unidos registró una disminución marcada durante el inicio de 2026, de acuerdo con datos oficiales analizados en un informe independiente.

Según cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), retomadas por el Instituto Cato, en enero de 2026 se aprobaron alrededor de 34,000 “green cards”, una reducción considerable frente a las cerca de 65,000 otorgadas en el mismo mes de 2025.

Menor acceso a la residencia legal

Las “green cards” permiten a ciudadanos extranjeros vivir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos, por lo que su reducción implica menos oportunidades para regularizar el estatus migratorio.

El informe atribuye parte de esta caída a cambios en los procesos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que habría limitado o suspendido ciertos trámites relacionados con solicitudes de residencia.

Factores detrás de la disminución

El análisis señala varios elementos que podrían estar influyendo en la baja:

Restricciones en programas que permitían a refugiados y beneficiarios humanitarios ajustar su estatus.

Reducción del 20 % en residencias patrocinadas por familiares.

Medidas ejecutivas que han limitado procesos migratorios para ciudadanos de determinados países.

Estos factores, combinados, han impactado directamente en el número total de aprobaciones registradas al inicio del año.

La cantidad de residencias permanentes otorgadas es un indicador relevante del acceso a la legalización migratoria en Estados Unidos. La caída observada sugiere un cambio en la dinámica del sistema, al menos en los primeros meses de 2026.

Impacto en salvadoreños en el exterior

Para comunidades migrantes, incluida la salvadoreña, esta reducción podría traducirse en mayores tiempos de espera o menores probabilidades de obtener residencia permanente.

La evolución de los datos en los próximos meses permitirá determinar si se trata de una tendencia sostenida o de un ajuste temporal en los procesos administrativos.

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