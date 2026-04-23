Nuevo director general de los Servicios para Animales de Los Ángeles

Tras un exhaustivo proceso de selección, la alcaldesa Karen Bass anunció el nombramiento de Gabrielle Amster como nueva directora general de los Servicios para Animales de Los Ángeles, donde liderará los esfuerzos para fortalecer aún más el rescate de animales, el trato humanitario, la excelencia operativa y la participación comunitaria en todos los refugios de animales de la ciudad.

Amster aporta más de 19 años de experiencia impulsando la innovación, la colaboración y resultados que salvan vidas en el bienestar animal, junto con un profundo compromiso personal con la ciudad que considera su hogar. Reconocida líder tanto en el sector municipal como en el de las organizaciones sin fines de lucro, se distingue por su estilo de liderazgo diplomático, su capacidad para crear y mantener equipos de alto rendimiento orientados a la misión, y su uso de la tecnología para fortalecer y ampliar el vínculo entre humanos y animales. A lo largo de su trayectoria profesional, Gabrielle se ha centrado en profesionalizar el sector de los refugios, fortalecer el desarrollo del personal y cultivar un entorno laboral basado en el optimismo, la compasión y el propósito. Su historial incluye la creación de programas, alianzas y culturas organizacionales de gran impacto que impulsan un cambio duradero para los animales y las personas que los cuidan. Durante su tiempo en Wallis Annenberg PetSpace, incrementó significativamente las adopciones, mejoró la retención del personal, amplió el acceso a servicios de esterilización/castración y veterinarios, y fortaleció los lazos con la comunidad de Los Ángeles en general.

“Garantizar el más alto nivel de atención para los animales en Los Ángeles requiere un liderazgo experimentado y un claro compromiso con el progreso”, dijo La alcaldesa Karen Bass declaró : “Gabrielle Amster ha dedicado casi dos décadas a impulsar enfoques innovadores en el bienestar animal, a formar equipos sólidos y a mejorar los resultados en la atención a los animales. Confío en que aportará un liderazgo firme y una visión de futuro que fortalecerá el departamento y mejorará los servicios tanto para los animales como para las comunidades que los cuidan”.

“Me siento honrada por la confianza que el alcalde Bass ha depositado en mí al encomendarme esta labor fundamental”, declaró Gabrielle Amster, designada Directora General del Servicio de Control de Animales . “Será un privilegio apoyar y colaborar con el equipo capacitado y dedicado del departamento. Espero poder apoyar y aprovechar el considerable talento y la energía de nuestros voluntarios esenciales, y estoy ansiosa por trabajar en estrecha colaboración con New Hope Rescues y otros valiosos socios para brindar la atención de la más alta calidad y los mejores resultados. Las personas y las mascotas de Los Ángeles merecen todas las oportunidades para prosperar juntas”.



Jill Tucker, directora ejecutiva de CalAnimals, comentó: “Agradecemos a la ciudad de Los Ángeles por dar este importante paso en materia de liderazgo. Sabemos que Gabrielle Amster se dedica al bienestar de los animales y de las personas cuyas vidas tocan, y le deseamos mucho éxito en este cargo”.

“La ciudad de Los Ángeles tendrá la suerte de contar con Gabrielle como nueva directora general de Servicios para Animales”, declaró Nikole Bresciani, presidenta y directora ejecutiva de Inland Valley Humane Society & SPCA . “Es una persona dinámica, colaboradora y profundamente comprometida con el bienestar de las mascotas y las personas. Espero que impulse un cambio positivo para la organización y la comunidad”.



“Gabrielle es una de las líderes más apasionadas y eficaces con las que he tenido el privilegio de trabajar”, ​​afirmó Jennifer Wong, consultora principal de JLW Consulting & Advisory . “Posee una habilidad excepcional para unir a equipos veterinarios, profesionales del cuidado animal, miembros de la comunidad y socios en torno a un compromiso compartido con el bienestar animal. Su liderazgo se basa en una profunda experiencia y compasión, y transforma constantemente la visión estratégica en un impacto significativo. Los Servicios para Animales de Los Ángeles se beneficiarán enormemente de su enfoque colaborativo y su inquebrantable dedicación a la mejora del bienestar animal en todo el condado”.

«Estamos deseando trabajar con la Sra. Amster, una líder reconocida en el bienestar animal que ha demostrado pasión y compromiso por mejorar la experiencia y los resultados de los animales en refugios», declaró Aimee Sadler, fundadora y directora ejecutiva de Dogs Playing for Life . «Prevemos un futuro prometedor para LAAS bajo su liderazgo».

El nombramiento se remitirá ahora al Comité de Artes, Parques, Bibliotecas y Enriquecimiento Comunitario de Los Ángeles, y a otros comités competentes, para luego ser sometido a votación de aprobación por el Ayuntamiento de Los Ángeles.

Compartir esta nota