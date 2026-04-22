Anuncian una inversión conjunta de $14 millones para fortalecer el sistema de albergues en Los Ángeles

Fotografía : Pixabay

En alianza con LA Animal Services (LAAS), la ASPCA y Best Friends Animal Society anunciaron este 21 de abril una inversión conjunta de $14 millones, que se implementará a lo largo de varios años con el objetivo de fortalecer y mejorar los servicios en los albergues municipales de la ciudad.

Esta colaboración sin precedentes, representa la mayor inversión conjunta de ambas organizaciones en un sistema municipal de albergues y busca generar cambios duraderos en beneficio de los animales y la comunidad angelina.

Como parte de la iniciativa, ambas organizaciones trabajarán junto al liderazgo de LAAS para impulsar mejoras estratégicas enfocadas en tres áreas clave:

Reducir el número de animales que llegan a los albergues mediante programas y apoyo directo a la comunidad;

Optimizar la atención y las operaciones dentro de los albergues para ofrecer cuidados más eficientes y coordinados; y

Aumentar los resultados positivos para las mascotas, incluyendo adopciones, hogares temporales y reunificaciones con sus familias.

El compromiso inicial de ASPCA y Best Friends será de tres años, con la continuidad de programas y posiciones clave por parte de LAAS por tres años adicionales, con el fin de asegurar un impacto sostenible a largo plazo.

“En los últimos años, el trabajo en los albergues ha evolucionado significativamente: ya no se trata solo de albergar animales, sino de lograr resultados positivos para ellos”, expresó la alcaldesa Karen Bass. “Esta inversión histórica permitirá reforzar ese enfoque y posicionar a LA Animal Services como un modelo de transparencia, responsabilidad y cuidado, al tiempo que apoya a las familias y ayuda a más mascotas a encontrar un hogar”.

Por su parte, Matt Bershadker, presidente y director ejecutivo de la ASPCA, señaló: “Si logramos apoyar a uno de los sistemas de albergues más grandes del país en la construcción de un futuro donde cada animal reciba el cuidado y la protección que merece, estaremos demostrando a otras comunidades lo que es posible lograr”.

“Cuando trabajamos en conjunto, podemos generar cambios reales y duraderos”, afirmó Julie Castle, directora ejecutiva de Best Friends Animal Society. “Esta alianza marcará un antes y un después para el bienestar animal en Los Ángeles”.

Finalmente, Annette G. Ramírez, gerente general interina de LA Animal Services, destacó que esta inversión “no solo responde a necesidades operativas inmediatas, sino que refleja una visión renovada del bienestar animal en la ciudad, enfocada en mantener a las familias y sus mascotas juntas, apoyar al personal y acelerar el camino hacia hogares permanentes para los animales bajo nuestro cuidado”.

Como parte de esta iniciativa, LA Animal Services (LAAS) recibirá $7 millones en subvenciones por parte de la ASPCA y Best Friends Animal Society para respaldar más de 20 puestos clave, incluyendo la expansión de los equipos de adopciones y hogares temporales, así como especialistas enfocados en programas para gatos comunitarios.

Además, ambas organizaciones integrarán a cuatro profesionales con experiencia dentro de las instalaciones de LAAS, quienes brindarán apoyo directo en capacitación, desarrollo e implementación de programas, así como en salud y bienestar animal.

La iniciativa también contempla nuevas estrategias para gestionar el ingreso de animales, ampliar la capacidad de hogares temporales y reforzar los esfuerzos de reunificación con sus familias, incluyendo acciones en campo. Asimismo, el personal de LAAS recibirá capacitaciones integrales en áreas como cuidado animal, medicina veterinaria en albergues, servicios de adopción, manejo de datos, participación de voluntarios y trabajo comunitario.

Como uno de los sistemas municipales de albergues más grandes del país, LAAS atiende aproximadamente a 50,000 animales al año y responde a más de 20,000 llamadas de emergencia relacionadas con situaciones de riesgo para animales y personas. El departamento ha trabajado de forma constante para reducir la sobrepoblación en sus seis instalaciones mediante iniciativas como la reducción de tarifas de adopción, la organización de jornadas especiales junto a organizaciones aliadas y la colaboración con socios de New Hope, lo que ha permitido alcanzar una tasa de colocación del 90% o más en perros desde 2017.

Además, LA Animal Services (LAAS) ofrece recursos para la esterilización y castración de mascotas, así como apoyo con alimento gratuito a través de su programa semanal Pet Food Pantry, que benefició a más de 21,600 mascotas el año pasado. Desde enero de 2025, el departamento también ha fortalecido su trabajo colaborativo en programas de acogida temporal y reunificación familiar, desarrollados junto a la ASPCA, Best Friends y otras organizaciones en respuesta a las necesidades de las mascotas afectadas por el incendio de Palisades.

Esta iniciativa marca la primera vez que la ASPCA y Best Friends combinan recursos a esta escala para apoyar un sistema de albergues, aunque ambas organizaciones han estado involucradas en el bienestar animal en Los Ángeles durante décadas.

Desde 2014, la ASPCA ha invertido más de $16 millones en la región, brindando atención directa y desarrollando programas en comunidades con acceso limitado a servicios. Entre sus logros destacan la esterilización de más de 167,000 mascotas, la realización de más de 56,000 consultas veterinarias, la prevención del ingreso de más de 14,000 gatitos a albergues mediante programas de acogida temporal, el traslado seguro de más de 70,000 animalespara ampliar sus oportunidades de adopción y el impulso de políticas públicas a favor del bienestar animal.

Por su parte, Best Friends Animal Society ha trabajado en Los Ángeles desde 1992, invirtiendo más de $80 millonesen programas que salvan vidas y mejoran los resultados para las mascotas más vulnerables. Desde 2012, ha ampliado servicios comunitarios gratuitos como esterilización, vacunación y colocación de microchips; lidera la coalición No-Kill Los Angeles (NKLA), que reúne a más de 160 albergues y grupos de rescate; y opera centros clave de adopción y esterilización en la ciudad.

Asimismo, Best Friends ha facilitado el traslado de más de 55,000 animales desde albergues de LAAS, fortalecido las redes de voluntariado y hogares temporales —acumulando más de 1.6 millones de horas de voluntariado— y acelerado la atención de gatitos neonatos durante la temporada alta. En conjunto, estas acciones contribuyeron a que LAAS salvara la vida de 36,783 perros y gatos en 2025.

En conjunto, la ASPCA y Best Friends Animal Society colaboran con LAAS para mejorar la atención animal y fortalecer el apoyo a la comunidad. Al combinar financiamiento, experiencia y trabajo directo en el terreno, esta iniciativa busca generar impactos inmediatos, al tiempo que construye un sistema de albergues más eficiente y sostenible a largo plazo.

Compartir esta nota