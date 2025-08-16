Fuertes lluvias de la noche del viernes provocan inundaciones y evacuaciones

Día a Día News

ElSalvador–Las intensas lluvias registradas la noche del viernes en distintos puntos del país provocaron inundaciones, evacuaciones y emergencias atendidas por instituciones de socorro y autoridades de protección civil. En la capital, varias calles y ríos se desbordaron, generando complicaciones para conductores y habitantes de zonas vulnerables.

En San Salvador, la Cruz Roja reportó el rescate de personas que quedaron atrapadas en vehículos, así como la asistencia a un motociclista que estaba siendo arrastrado por la corriente en Santa Tecla. La institución también desplegó una ambulancia en la alameda Juan Pablo II, donde varios automóviles quedaron inmovilizados por la acumulación de agua.

🚨 Atención a inundación en San Salvador #EnDesarrollo | Nuestros equipos de rescatistas y socorristas se encuentran trabajando sobre la Alameda Juan Pablo II, donde varios vehículos han quedado atrapados a causa de la inundación.



🔹 Se ha desplegado el Unimog y una ambulancia… pic.twitter.com/kHR0hWtHHV — CruzRojaSal (@CruzRojaSal) August 16, 2025

La colonia Tutunichapa fue una de las zonas afectadas por inundaciones debido a la obstrucción de drenajes a causa de basura.

🚨🌧️ Las lluvias de esta noche generaron inundaciones en la colonia Tutunichapa, San Salvador, debido a la acumulación de basura que bloqueó los drenajes.#EmergenciaSV #ClimaSV #DDNews pic.twitter.com/HQn7Ya8WEv — Periódico Día a Día News (@diaadianewsSV) August 16, 2025

Mientras tanto, en la comunidad La Mascota, en la colonia Escalón, Cruz Roja informó que logró rescatar a cinco de ocho personas que se encontraban incomunicadas en un área de difícil acceso, donde las gradas de concreto quedaron suspendidas tras el colapso del terreno.

Protección Civil reportó la evacuación de personas en la 39 avenida Norte, en San Salvador Centro, aunque no precisó la cantidad. En la colonia Escalón, Comandos de Salvamento evacuó a 12 personas de la comunidad Nuñez Arrué, ubicada en el pasaje Roble.

La misma institución informó que junto con el Cuerpo de Bomberos liberaron vehículos atrapados en la alameda Franklin Roosevelt y en el paso a desnivel de la 49 avenida Norte. En el sector, frente a la comunidad Atonal, un deslave de tierra y basura obstruyó el paso vehicular, situación que fue atendida por equipos de rescate.

En la colonia Médica, zona propensa a inundaciones, un vehículo quedó atrapado por la crecida de agua. Protección Civil también compartió imágenes de evacuaciones realizadas en la 39 avenida Norte, mientras Bomberos auxiliaron a un conductor varado en el sector del Arenal en Monserrat, dentro de la colonia Málaga de San Salvador.

En San Miguel, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) trabajó en la remoción de un árbol caído sobre la carretera Panamericana, en el distrito de Quelepa. Una situación similar fue atendida en la 7a avenida Norte de la misma ciudad.

El sector comercial también resultó afectado, luego que el parqueo del centro comercial Bambú City Center, en la Zona Rosa de San Salvador, quedara inundado, complicando la salida de vehículos que permanecían en el lugar.

#EmergenciaSV | Anoche, la tormenta en San Salvador ocasionó que el parqueo de Bambú City Center quedara inundado, generando complicaciones para los vehículos que permanecían en el lugar.



Video : Cortesía #DDNews pic.twitter.com/j3CNapGB4N — Periódico Día a Día News (@diaadianewsSV) August 16, 2025

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hasta las 9:36 de la noche se habían registrado 64 milímetros de lluvia en la estación de La Bermeja, en San Salvador Centro, uno de los puntos más afectados por las precipitaciones.

Compartir esta nota