Sáb. Ago 16th, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Onda tropical generará lluvias y tormentas este sábado advierte el MARN

Ago 16, 2025 #Clima, #inundaciones, #lluvias, #MARN, #Onda Tropical

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que el paso de una onda tropical favorecerá la formación de lluvias y tormentas este sábado en diversas zonas del territorio salvadoreño.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones serán más frecuentes en horas de la tarde y noche, con énfasis en la zona norte, central, paracentral y oriental, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Durante la madrugada, se prevé cielo mayormente nublado, acompañado de lluvias en la franja costera y sectores de la zona central y paracentral. En horas de la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado en la cordillera volcánica y la zona norte, con lluvias puntuales cerca del mediodía en la cordillera del Bálsamo y en el sistema montañoso Apaneca–Ilamatepec.

Por la tarde, el cielo se mantendrá nublado con lluvias y tormentas en la cordillera volcánica, la zona norte y alrededores, incluyendo el AMSS y sectores de Santa Ana, con mayor concentración en el norte del país. En la noche, las precipitaciones se desplazarán hacia la franja costera, afectando zonas del oriente, centro y paracentro, entre ellas San Miguel, San Vicente y Usulután. También se esperan tormentas puntuales en la cordillera Apaneca–Ilamatepec y sus alrededores.

De cara a la madrugada del domingo, las lluvias continuarán en la franja costera y paracentral, con probabilidad de extenderse durante gran parte del periodo.

El viento soplará del noreste y este en la mañana, noche y madrugada, mientras que por la tarde variará del sureste al suroeste, con velocidades de entre 10 y 20 km/h. Durante las tormentas, podrían registrarse ráfagas de más de 40 km/h.

El ambiente se mantendrá muy cálido en el día y fresco durante la noche y madrugada, según detalló el MARN.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

Fuertes lluvias de la noche del viernes provocan inundaciones y evacuaciones

Ago 16, 2025
El Salvador

Ordenan capturas contra red de distribución de droga «cristal» en El Salvador

Ago 15, 2025
El Salvador

Naomi Fellows asume como Encargada de Negocios de EE. UU. en El Salvador

Ago 15, 2025
error: Contenido protegido