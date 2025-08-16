Onda tropical generará lluvias y tormentas este sábado advierte el MARN

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que el paso de una onda tropical favorecerá la formación de lluvias y tormentas este sábado en diversas zonas del territorio salvadoreño.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones serán más frecuentes en horas de la tarde y noche, con énfasis en la zona norte, central, paracentral y oriental, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Durante la madrugada, se prevé cielo mayormente nublado, acompañado de lluvias en la franja costera y sectores de la zona central y paracentral. En horas de la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado en la cordillera volcánica y la zona norte, con lluvias puntuales cerca del mediodía en la cordillera del Bálsamo y en el sistema montañoso Apaneca–Ilamatepec.

Por la tarde, el cielo se mantendrá nublado con lluvias y tormentas en la cordillera volcánica, la zona norte y alrededores, incluyendo el AMSS y sectores de Santa Ana, con mayor concentración en el norte del país. En la noche, las precipitaciones se desplazarán hacia la franja costera, afectando zonas del oriente, centro y paracentro, entre ellas San Miguel, San Vicente y Usulután. También se esperan tormentas puntuales en la cordillera Apaneca–Ilamatepec y sus alrededores.

De cara a la madrugada del domingo, las lluvias continuarán en la franja costera y paracentral, con probabilidad de extenderse durante gran parte del periodo.

El viento soplará del noreste y este en la mañana, noche y madrugada, mientras que por la tarde variará del sureste al suroeste, con velocidades de entre 10 y 20 km/h. Durante las tormentas, podrían registrarse ráfagas de más de 40 km/h.

El ambiente se mantendrá muy cálido en el día y fresco durante la noche y madrugada, según detalló el MARN.

📌#ElObservatorioInforma |

En horas de la mañana, se prevé lluvias débiles en la zona centro, y cielo parcialmente nublado. El ambiente estará cálido. ☀️🌡️



Por la tarde, se esperan chubascos y tormentas en la cordillera norte y franja volcánica, intensificándose en Santa Ana y… pic.twitter.com/dlX4ndz0TP — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) August 16, 2025

Compartir esta nota