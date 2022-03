Gabriel Boric se convierte en el presidente más joven de Chile

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, juró este viernes el cargo al frente del país y se convirtió así en el mandatario más joven de la historia del país y el más joven del mundo en la actualidad.



«Ante el pueblo y los pueblos de Chile sí, prometo», ha dicho el político de 36 años durante la ceremonia de investidura celebrada en las dependencias del Congreso Nacional. El exlíder estudiantil irrumpe así en La Moneda, al frente de una nueva alianza política y con la promesa de cambio y ante la incertidumbre del proceso constituyente, del que emanará una nueva Carta Magna.



El presidente saliente, Sebastián Piñera, hizo entrega a Boric de la piocha de O’Higgins, considerada símbolo del poder presidencial en el país latinoamericano. «Siento en el fondo del alma que los chilenos supimos enfrentar bien todas las adversidades que se cruzaron en el camino», ha aseverado en relación al conocido estallido social, una ola de protestas que convulsionó a la sociedad chilena en 2019.



«Que tenga lo que todos queremos hacer cuando tenemos la Presidencia. Sabiduría para encontrar los caminos correctos, fuerza para impulsar las reforzar necesarias, resiliencia para enfrentar las adversidades», adirni6 Piñera. Sobre su Gobierno, ha dicho haber tenido «un sentido del deber cumplido, porque si bien nos tocó enfrentar tantas dificultades».



Por su parte, el que fuera candidato a la Presidencia, el conservador José Antonio Kast, ha expresado su «compromiso» con un «Chile libre». «Hoy asume un nuevo presidente. Me habría encantado haber sido electo. Dios y una mayoría ciudadana quisieron algo distinto», dijo en su cuenta de Twitter.



Boric y su Gobierno, que suponen una ruptura del sistema de partidos, tendrán que hacer frente a una exigente agenda social derivada de las fuertes protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 y que han puesto de manifiesto las graves desigualdades que atraviesa el país.



Además, su Ejecutivo supera la paridad de género y cuenta con 14 ministras de los 24 miembros que lo conforman. El mandatario, no obstante, ya ha adelantado que «van a venir momentos difíciles de alta exposición y arduo trabajo, y será en esos momentos cuando más debemos actuar en equipo».



Este viernes se abre así un nuevo ciclo político en Chile dado que durante la jornada han asumido sus cargos, además, los diputados y senados que conformarán el nuevo Congreso chileno.



Raúl Soto, del Partido por la Democracia (PPD), presidirá la Cámara de Diputados durante siete meses, una decisión que ha sido ratificada con 88 votos a favor. Claudia Mix y Alexis Sepúlveda serán los vicepresidentes de la Cámara.



Posteriormente será Karol Cariola, del Partido Comunista, la que asuma la presidencia de la Cámara Baja en el marco de un acuerdo que consiste en seis periodos de presidencia, según informaciones del diario ‘La Tercera’.



Soto señaló que «la Cámara de Diputados y el Congreso en general no pueden restarse de este proceso de cambio». «No podemos ser meros espectadores de lo que está pasando en la sociedad chilena y en las institucionalidad política de nuestro país. Necesitamos generar condiciones también de justicia social respetando siempre la libertad», manifestó .

