Gasolina en EE. UU. sube a $4.14 y en California roza los $6 por tensión con Irán

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EEUU–El precio de los combustibles en Estados Unidos registró un nuevo incremento y alcanzó un promedio nacional de $4.14 por galón, en medio de la escalada de tensiones en Oriente Medio que ha presionado el mercado internacional del petróleo.

De acuerdo con datos de la American Automobile Association, el aumento ronda el 35% desde finales de febrero, coincidiendo con el agravamiento del conflicto en la región.

Uno de los factores clave es la interrupción en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte global de crudo. La restricción en este paso ha generado un alza sostenida en los precios del petróleo, impactando directamente en el costo de la gasolina.

En el desglose por estados, California encabeza los precios más altos, con un promedio cercano a los $5.93 por galón, seguido por Hawái con $5.60 y Washington con $5.39. En contraste, estados como Oklahoma y Kansas mantienen precios por debajo de los $3.40.

En los mercados internacionales, el crudo intermedio de Texas (WTI) se cotizó en torno a los $114 por barril para entrega en mayo, reflejando la presión derivada del contexto geopolítico. Solo en la última semana, el precio de la gasolina aumentó $0.12 por galón, mientras que en comparación mensual el incremento alcanza los $0.72.

El comportamiento del mercado energético evoca lo ocurrido en 2022 tras la Invasión rusa de Ucrania, cuando los precios del combustible superaron los $5 por galón en varias regiones del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podrían adoptarse medidas si Irán no reabre el paso en el estrecho de Ormuz dentro del plazo establecido, lo que mantiene la incertidumbre sobre la evolución de los precios.

Analistas coinciden en que cualquier escalada adicional en el conflicto podría continuar elevando el costo del petróleo y trasladar ese impacto a los consumidores, así como a distintos sectores de la economía a nivel global.

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