Hallan restos humanos durante búsqueda de huevos de Pascua en parque de Long Beach

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EEUU–Investigadores en Long Beach confirmaron que los restos encontrados durante una actividad de búsqueda de huevos de Pascua corresponden a un ser humano, según informó la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles.

El hallazgo ocurrió el domingo en el DeForest Park, ubicado en el 6255 de De Forest Avenue. De acuerdo con reportes preliminares, una persona que participaba en la actividad se adentró en una zona con vegetación densa, donde descubrió un cráneo parcialmente enterrado.

Tras el reporte, agentes del Departamento de Policía de Long Beach acudieron al lugar y coordinaron la intervención de la Oficina del Médico Forense. El área fue acordonada mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

En un comunicado oficial, autoridades forenses detallaron que equipos especializados recuperaron un cráneo y una mandíbula en estado esquelético, los cuales fueron trasladados a un centro de ciencias forenses para su análisis.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias de la muerte. Sin embargo, informes preliminares citados por medios locales indican que, por el tamaño del cráneo, podría tratarse de un bebé, dato que no ha sido confirmado oficialmente.

El caso ha generado conmoción entre residentes cercanos, quienes expresaron preocupación por el hallazgo ocurrido en un espacio frecuentado por familias.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y no han proporcionado información adicional mientras avanzan los análisis forenses.

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