Sorteo LOTRA N.° 420 por el Día de la Independencia

ElSalvador–Hoy, en el marco del Día de la Independencia, se realizó el Sorteo LOTRA N.° 420. La actividad busca destacar los avances del país en turismo, seguridad y, sobre todo, el talento, la dedicación y el esfuerzo de los salvadoreños que contribuyen al desarrollo de El Salvador.

La independencia se refleja también en la vida diaria: en los saludos que generan esperanza, en los gestos de cortesía y en los reconocimientos hacia los demás. Estos valores muestran que la transformación comienza con cada ciudadano.

Previo al sorteo, se compartió una entrevista con Ivonne Nóchez, destacada patinadora del Programa Esfuerzo y Gloria, quien ganó dos medallas de oro en los Juegos Mundiales Chengdú 2025: oro en los 100 metros carriles con un tiempo de 10.702 segundos y oro en los 200 metros meta contra meta con 18.698 segundos, superando a competidoras de nivel internacional.

Ivonne ha desarrollado una carrera destacada en el patinaje de velocidad, acumulando títulos nacionales, panamericanos y mundiales, y sus logros reflejan el esfuerzo constante de los atletas salvadoreños.

Como patrocinadores del deporte nacional, la LOTRA resalta y apoya a jóvenes que, con su talento, contribuyen al desarrollo del país.

Resultados del Sorteo LOTRA N.° 420:

Primer Premio: $390,000 – Billete N.° 02864

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.° 34894

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.° 35868

Consulta todos los resultados en www.lnb.gob.sv y verifica si tu “Algún Día” es hoy.

Recuerda seguir las transmisiones en vivo cada miércoles a las 12:30 p. m. por Facebook, Instagram, YouTube y en la web oficial. También puedes escuchar el sorteo a las 2:00 p. m. por Radio El Salvador y ver el resumen de premios a las 5:30 p. m. en Canal 10.

No te pierdas el próximo sorteo, que pondrá en juego un Primer Gran Premio de $360,000.

