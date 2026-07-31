Gobierno activa Plan Vacación 2026 con despliegue nacional para las Fiestas Agostinas

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ElSalvador–Las autoridades que integran la Comisión Nacional de Protección Civil presentaron este viernes el Plan Vacación 2026, un operativo interinstitucional que será ejecutado durante las Fiestas Agostinas con el objetivo de reforzar la prevención, la atención de emergencias y la seguridad de la población en todo el país.

Durante el anuncio, la ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que por primera vez los Buses Alegres operarán todos los días de la semana durante el período vacacional. Además, indicó que se incorporarán nuevas rutas hacia destinos turísticos públicos, entre ellos el Parque Nacional El Boquerón y el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad. También recordó que la ciudadanía puede obtener información sobre destinos turísticos a través del número 914.

La funcionaria señaló que para las vacaciones agostinas se proyecta la llegada de 91,000 visitantes internacionales, mientras que la movilización total entre turistas nacionales y extranjeros podría alcanzar 2.8 millones de personas. Agregó que el país acumula 2.5 millones de visitantes internacionales en lo que va del año, como parte de la meta anual de 4.2 millones.

Por su parte, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, explicó que el plan contempla el despliegue de más de 15,000 personas para labores de prevención y atención de emergencias. Asimismo, anunció la instalación de controles vehiculares para detectar a conductores bajo los efectos del alcohol y promover una movilidad segura durante las festividades.

El ministro de Salud, Francisco Alabí, informó que cerca de 19,000 recursos del sistema de salud estarán disponibles para brindar atención a la población durante el período vacacional.

En tanto, el director de Protección Civil de El Salvador, Luis Alonso Amaya, detalló que se desarrollarán inspecciones técnicas en hoteles, restaurantes, centros turísticos, gasolineras, mercados y otros establecimientos para verificar rutas de evacuación, instalaciones eléctricas, sistemas contra incendios y otras medidas de seguridad.

Las autoridades también informaron que la Defensoría del Consumidor realizará verificaciones de precios, promociones y publicidad para garantizar el respeto de los derechos de los consumidores durante las Fiestas Agostinas.

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