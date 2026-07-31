Gobierno intensifica inspecciones en comercios para proteger a consumidores durante las Fiestas Agostinas

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ElSalvador–Con el objetivo de garantizar un consumo seguro durante las Fiestas Agostinas en honor al Divino Salvador del Mundo, el Gobierno reforzó los operativos de inspección en establecimientos comerciales de todo el país para verificar el cumplimiento de la normativa y proteger la salud, la economía y los derechos de los consumidores.

Las acciones son desarrolladas de manera conjunta por la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia de Regulación Sanitaria, cuyos equipos inspeccionan comercios para detectar posibles cobros indebidos, publicidad engañosa, productos vencidos e incumplimientos en las condiciones sanitarias.

Como parte de estos operativos, desde el jueves los inspectores realizaron verificaciones en establecimientos del Centro Histórico de San Salvador, donde supervisaron la calidad de los productos, el cumplimiento de las promociones ofrecidas y la correcta prestación de los servicios.

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, explicó que las inspecciones forman parte de un esfuerzo coordinado para garantizar condiciones adecuadas en la comercialización de bienes y servicios. «Estamos realizando verificaciones para garantizar no solamente aspectos relacionados al consumo, sino también la seguridad y la salud de los consumidores», afirmó.

Entre las acciones que desarrollan los equipos de inspección se encuentra la revisión de las fechas de vencimiento de los productos en estanterías y áreas de preparación de alimentos, además de la verificación del cumplimiento de ofertas y promociones. Según la Ley de Protección al Consumidor, este tipo de infracciones puede ser sancionado con multas de hasta 500 salarios mínimos.

Por su parte, el superintendente de Regulación Sanitaria, Noé García, indicó que las inspecciones también buscan garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias en los establecimientos. «Estamos asegurando que los establecimientos no utilicen materia prima vencida y que el personal cuente con su carné de manipulador de alimentos», señaló.

Las autoridades informaron que estos operativos continuarán durante el período de las Fiestas Agostinas en distintos puntos del país, con el propósito de garantizar que los consumidores reciban productos y servicios en condiciones seguras.

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