Puentes, mercados y escuelas: Las obras que se realizaron en El Salvador en 2025

ElSalvador–En 2025, El Salvador vio cómo varios proyectos de infraestructura y espacios públicos cambiaron el día a día de miles de personas en zonas urbanas y rurales. Desde nuevos puentes que conectan comunidades históricamente aisladas, hasta mercados renovados y escuelas modernas, las obras impulsadas durante el año dejaron una huella palpable en distintas regiones del país.

Puentes que unen y agilizan la vida en oriente y centro del país

El año estuvo marcado por la inauguración de dos puentes atirantados en el oriente salvadoreño, conectando San Miguel con Morazán. El puente San Antonio, de 157 metros, y el puente Carolina, de casi 180 metros, no solo mejoran la movilidad para más de 21,000 habitantes, sino que también facilitan el transporte agrícola y el acceso a servicios básicos.

Estas estructuras, financiadas con fondos del Banco Mundial y con una inversión de $37.5 millones en conjunto, son un hito por su diseño innovador en el país.

En el centro, el puente sobre el río Titihuapa enlaza San Ildefonso con Dolores, beneficiando a más de 15,000 personas y sumando una inversión de $12 millones. Estas obras reflejan un esfuerzo coordinado por cerrar brechas históricas en conectividad.

Mercados y espacios comerciales con nueva vida

San Salvador recuperó su Mercado San Miguelito tras una reconstrucción de más de dos años luego de un incendio. Con espacios amplios, mejor ventilación y modernización, el mercado abrió en noviembre, permitiendo que más de 300 comerciantes regresaran a puestos dignos, mientras actividades culturales dinamizaron la reapertura. La Alcaldía anticipó un aumento del 30-40% en ventas en los primeros días.

En la zona oriental, el muelle artesanal de Punta Chiquirín, en La Unión, con una inversión de $7 millones del BID, ofrece a pescadores y visitantes instalaciones modernas, áreas gastronómicas y un centro de acopio, impulsando la economía local y el turismo en el Golfo de Fonseca.

Parques renovados y espacios públicos accesibles

En San Miguel, el Parque de la Familia en Placitas fue remodelado con senderos peatonales, zonas recreativas y espacios inclusivos para personas con discapacidad y adultos mayores. La inversión de $4 millones incluyó infraestructura para iluminación subterránea, pensando en seguridad y accesibilidad para toda la comunidad.

Educación con rostro nuevo en todo el país

El programa “Dos Escuelas por Día” entregó 70 centros educativos renovados entre noviembre y diciembre, beneficiando a cerca de 11,000 estudiantes en San Salvador, La Libertad, Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán y San Miguel. Las intervenciones incluyeron aulas, laboratorios y áreas deportivas, con una inversión total de $61 millones. Además, más de 250 escuelas están en proceso de construcción o remodelación, buscando elevar la calidad educativa en todo El Salvador.

Más allá de las cifras millonarias y las ceremonias de inauguración, estas obras comienzan a transformar la cotidianidad en movilidad, comercio y educación. Sin embargo, el verdadero reto estará en su mantenimiento, uso efectivo y adaptación a las necesidades de las comunidades a largo plazo.

El Salvador, paso a paso, construye un nuevo paisaje que refleja la apuesta por infraestructura, desarrollo local y calidad de vida.

