Gobierno presenta reforma de Ley de Pensiones donde se incluyen aumentos

El Ministro de Hacienda y el Ministro de Trabajo, Rolando Castro presentaron a la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley de Pensiones enviada por el Presidente de la República Nayib Bukele.



El ministro Zelaya, aseguró que no nacionalizarán el sistema y que mantendrán las Cuentas Individuales de Ahorro para la Pensión (CIAP) de los trabajadores y la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) creada en la reforma de 2017 para garantizar pensiones mínimas a los afiliados del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP).



“No vamos a nacionalizar las pensiones, somos respetuosos con el trabajo de las administradoras, lo que estamos haciendo es regular este trabajo, asegurándonos que siempre tengan como prioridad a la población salvadoreña”, dijo Zelaya.



Esta nueva reforma incrementará los beneficios de los cotizantes introduciendo estos cambios:



✅ Incremento para todos los pensionados.

✅ Incrementa a $400 la pensión mínima.

✅ No se incrementa la edad de retiro.

✅ Incremento del porcentaje de cotización sin afectar a los trabajadores.





«Por primera vez, vamos a regular a las AFP, como debieron estar regulada desde un inicio», destacó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya .



«La gran mayoría de usuarios lo que recibirá de pensión será de alrededor de $400 como mínimo», detalla Zelaya .



Los salvadoreños recibirán más dinero durante su vejez sin pagar más, sin trabajar más años y sin que aquellos que retiraron un adelanto de sus ahorros tengan que devolverlo, aseguró el Ministro.



La comisión que se destina a las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) será 1 % y un aumento a la cotización del trabajador del 15 % al 16 % del salario será absorbida por el empleador o el patrono.



El funcionario detalló que el ahorro destinado a las cuentas individuales subirá del 8.1 % al 9 %; y el aporte a la Cuenta de Garantía Solidaria subirá del 5 % al 6 %.



Además, de acuerdo al gobierno, quienes ya retiraron su anticipo de pensiones no tendrán que devolver el dinero, no ahorrarán más, se jubilarán a la misma edad y su pensión también aumentará “aunque en un porcentaje menor de quienes no retiraron el adelanto”.



La diputada, Suecy Callejas, explicó que El lunes se creará una comisión ad hoc para iniciar el estudio de la propuesta de ley, y escuchar a todos los sectores sociales, laborales y por supuesto al sector privado.







•Las AFP ganarán mucho menos.

•Ya no se debe devolver el 25% de anticipo.

•No es necesario trabajar 5 años mas por eso.

•Más ahorro para el trabajador, pagado por los empresarios (1%).

•Poco a poco se recuperarán los 10,000 millones de dólares sacados del sistema.



Sigue… — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 26, 2022

