Gobierno suspende a Salazar Romero tras inundaciones en Ciudad Marsella

ElSalvador–El Gobierno de El Salvador inhabilitó de forma temporal a la desarrolladora Global Developers S.A. de C.V., vinculada a Salazar Romero, tras determinar negligencia en la construcción del complejo habitacional Ciudad Marsella, en San Juan Opico, donde más de 20 viviendas resultaron afectadas por inundaciones.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, informó que la empresa desarrolladora quedó inhabilitada “hasta nuevo aviso”, mientras se realiza una investigación técnica y legal sobre las deficiencias detectadas en la obra.

El Ministerio de Vivienda atribuyó el siniestro a la entrega de casas sin concluir, con drenajes incompletos y materiales de construcción que obstruyeron el sistema pluvial.

“Ante esta situación, se ha tomado la decisión de inhabilitar a la empresa mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes”, estableció la ministra Sol en un comunicado oficial.

El complejo, ubicado en el quartier 11 de Ciudad Marsella, fue el más afectado por las lluvias del sábado, que arrastraron tierra y residuos de concreto, provocando la inundación de al menos 20 viviendas.

El Ministerio de Obras Públicas (MOPT) confirmó que las calles y drenajes no estaban terminados y que la acumulación de tierra impidió el flujo del agua.

La titular de Vivienda aseguró que la empresa deberá asumir el 100 % de los daños materiales sufridos por las familias afectadas y que no podrá efectuar cobros ni desalojos mientras el caso esté bajo análisis.

Protección a las familias y medidas financieras

Entre las disposiciones adoptadas por el Gobierno figura la suspensión de créditos otorgados a la empresa por el Fondo Social para la Vivienda (FSV). Además, las cuotas ya pagadas por las familias deberán descontarse del valor total de las viviendas.

Las familias afectadas tendrán la opción de devolver sus casas o ser reubicadas en otros proyectos. El Ministerio de Vivienda realizará inspecciones en todos los complejos de Salazar Romero para verificar el cumplimiento de los estándares habitacionales y técnicos.

Michelle Sol denunció que la empresa presionaba a los compradores para ocupar viviendas inconclusas y pagar cuotas mensuales de entre $500 y $600 sin contar con créditos formales aprobados.

“Esta práctica es abusiva y debe detenerse de inmediato”, afirmó. La funcionaria también señaló que algunas familias firmaron contratos sin tener plena claridad sobre su contenido.

El Gobierno anunció que todos los desarrollos de Salazar Romero en el país serán inspeccionados por equipos técnicos de Vivienda, Protección Civil, el MOPT y la Defensoría del Consumidor.

“Si existe algún proyecto en construcción, queda suspendido hasta que se compruebe que cumple con las normas establecidas”, subrayó la ministra.

Por su parte, Global Developers S.A. de C.V. emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con las familias y se comprometió a reparar el 100 % de los daños ocasionados por la inundación.

La suspensión marca el inicio de una auditoría completa a los proyectos de Salazar Romero, mientras el Gobierno evalúa responsabilidades y busca garantizar la seguridad jurídica y habitacional de las familias afectadas en Ciudad Marsella.

