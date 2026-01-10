Sillas infantiles y cascos certificados: las nuevas medidas obligatorias del VMT

Día a Día News

ElSalvador–Desde el 29 de diciembre de 2025, en El Salvador es obligatorio que los conductores utilicen sillas de retención infantil al transportar a niños menores de cinco años. La medida, aprobada en las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, busca reforzar la seguridad de los menores y reducir la gravedad de los accidentes viales.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, explicó que esta disposición tuvo un período de transición de un año para que las familias pudieran adquirir las sillas sin enfrentar incrementos abusivos en los precios. “Sabemos que es un proceso de adaptación, pero lo importante es comprender que se trata de salvar vidas, no de evitar multas”, señaló el funcionario.

La normativa no exige un modelo o certificación específica de silla, pero la responsabilidad recae en los padres o encargados del menor, quienes deben garantizar que los niños viajen adecuadamente asegurados durante el trayecto. Cada familia puede elegir la silla más adecuada según la edad, peso y estatura del niño, siempre que cumpla su función principal: mantenerlo protegido.

En el país era común ver a menores viajando sin sujeción o en brazos de adultos, una práctica que incrementa de forma significativa el riesgo de lesiones graves en caso de colisión. Con la entrada en vigor de esta medida, el VMT advirtió que estas conductas ahora serán sancionadas con una multa de $150.

“El propósito no es castigar, sino prevenir tragedias. Una silla de retención puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en un accidente”, enfatizó Reyes, quien añadió que las familias deben informarse sobre la correcta instalación del dispositivo para asegurar su efectividad.

¿Y los servicios privados como Uber o taxis?

El viceministro aclaró que, en el caso de servicios de transporte privado o por aplicaciones, la responsabilidad también es de los padres. “Este es un caso entre privados. Quien tiene al menor es el padre, y debe preocuparse por llevarlo siempre en su silla de retención”, explicó.

Las empresas de transporte pueden incorporar las sillas como parte de su oferta, pero no están obligadas por ley. La aplicación Uber, por ejemplo, establece en sus guías comunitarias que el pasajero debe llevar su asiento infantil y colocarlo con el cinturón de seguridad durante todo el viaje. Además, los conductores tienen derecho a rechazar un viaje si el usuario no cuenta con el dispositivo adecuado.

Otras medidas que entraron en vigor

Junto con la obligación del uso de sillas infantiles, el VMT recordó que desde la misma fecha también es obligatorio el uso de cascos certificados para motociclistas y acompañantes. Esta disposición incluye la misma multa de $150 en caso de incumplimiento.

Ambas medidas forman parte de una estrategia nacional para fortalecer la seguridad vial y reducir las muertes en carretera, especialmente entre los grupos más vulnerables: niños y motociclistas.

“El Salvador da un paso importante hacia una cultura de prevención. No se trata solo de cumplir una ley, sino de proteger lo más valioso: la vida”, concluyó el viceministro Reyes.

