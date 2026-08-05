Guatemala activa alerta roja en tres departamentos cercanos al volcán de Fuego

Día a Día News

Guatemala–La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró alerta roja institucional en los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla debido al aumento de la actividad del volcán de Fuego, una medida que busca agilizar la evacuación preventiva de las comunidades en riesgo y reforzar la respuesta de emergencia.

Durante una conferencia de prensa, la secretaria ejecutiva de la Conred, Claudinne Ogaldes, explicó que la decisión no responde a una pérdida de capacidad operativa de los municipios, sino a la necesidad de proteger a la población ante el peligro que representa la actual fase eruptiva del coloso.

La funcionaria indicó que el sistema de la Conred mantiene un trabajo coordinado con las instituciones que integran el organismo, desplegando equipos de intervención estratégica y atención inmediata en las zonas afectadas. Asimismo, exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y atender las instrucciones emitidas por las autoridades.

Hasta el momento, cinco albergues permanecen habilitados en Escuintla y Sacatepéquez, donde unas 1,400 personas evacuadas reciben alimentación, alojamiento y asistencia integral. Además, las autoridades estiman que alrededor de 29,000 habitantes y 18 comunidades han resultado afectadas directamente por la actividad volcánica.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que el volcán de Fuego entró en una fase explosiva crítica, caracterizada por un incremento en las explosiones y la emisión de ceniza, condiciones que podrían mantenerse durante aproximadamente 72 horas.

Los análisis preliminares señalan que la dispersión de ceniza podría alcanzar sectores del departamento de Retalhuleu, con un impacto potencial sobre 618 poblados, 488 centros educativos, 65 establecimientos de salud y cerca de 389,000 personas.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron utilizar mascarilla para reducir la inhalación de partículas de ceniza, evitar actividades físicas al aire libre, resguardar a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, mantener puertas y ventanas cerradas, proteger los depósitos de agua y retirar la acumulación de ceniza de techos cuando finalice la caída del material volcánico.

Compartir esta nota