Guatemala declara alerta naranja por intensa erupción del volcán de Fuego

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Guatemala–Guatemala activó una alerta de peligro por el incremento de la actividad del volcán de Fuego, considerado el más activo de Centroamérica, lo que llevó a las autoridades a iniciar evacuaciones preventivas, suspender clases en zonas cercanas y reforzar las medidas de respuesta ante el riesgo para la población.

El coloso, situado a unos 35 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, entró en una fase eruptiva de alta intensidad, con la expulsión de lava, gases, ceniza y flujos piroclásticos que descienden por varias barrancas del volcán. Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la erupción se mantiene en su etapa más intensa y representa una amenaza para las comunidades ubicadas en las faldas del macizo.

Ante este escenario, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró alerta anaranjada institucional y las autoridades departamentales elevaron la alerta para coordinar acciones de prevención y respuesta. Además, se habilitaron albergues y unidades de transporte para trasladar a las familias evacuadas desde comunidades como El Porvenir y Las Lajitas, en San Juan Alotenango.

Las autoridades recomendaron a la población evitar acercarse a las barrancas, utilizar mascarilla por la caída de ceniza, proteger los depósitos de agua, preparar la denominada «Mochila de las 72 Horas» y realizar una autoevacuación si las condiciones representan un riesgo para la vida.

Como medida preventiva, el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en comunidades de tres municipios cercanos al volcán. Asimismo, fue cerrado el tránsito en un tramo de la Ruta Nacional 14 (RN-14), una de las principales vías que conecta la costa sur con la ciudad colonial de Antigua Guatemala, debido al peligro por el descenso de material volcánico.

El Insivumeh informó que las columnas de gases y ceniza alcanzan entre 5,000 y 7,000 metros de altura, mientras que la dispersión de ceniza podría extenderse hasta 130 kilómetros hacia el suroeste. También advirtió sobre posibles afectaciones al tráfico aéreo, aunque hasta el momento el Aeropuerto Internacional La Aurora continúa operando con normalidad.

El volcán de Fuego, de 3,763 metros sobre el nivel del mar, registra actividad eruptiva frecuente. Sus episodios más recientes ocurrieron en febrero de este año y en junio de 2025, cuando alrededor de 800 personas fueron evacuadas. Una de sus erupciones más recordadas ocurrió en 1932, cuando la ceniza alcanzó territorios de El Salvador y Honduras.

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