Ola de calor extrema elevará temperaturas hasta 49 °C en amplias zonas de Estados Unidos

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EEUU–Estados Unidos se prepara para enfrentar este fin de semana una intensa ola de calor que llevará las temperaturas hasta los 49 °C en distintas regiones del país, principalmente en los estados del oeste y en áreas cercanas a la frontera con México, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La institución advirtió que se esperan temperaturas récord o cercanas a máximos históricos en estados como California, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida, Nevada, Utah, Colorado, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Nebraska, coincidiendo con el período más caluroso del año.

Los pronósticos indican que el suroeste del país registrará temperaturas vespertinas de entre 43 °C y 49 °C, mientras que en zonas del norte las máximas oscilarán entre 32 °C y 38 °C. Debido a estas condiciones, el NWS emitió alertas por calor de nivel mayor y extremo para gran parte del occidente estadounidense.

Los meteorólogos explicaron que este episodio es provocado por un sistema de alta presión establecido sobre el suroeste de Estados Unidos. Se prevé que el fenómeno continúe generando calor peligroso durante el viernes y que posteriormente se desplace hacia las llanuras del norte y las regiones montañosas durante el sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que, aunque las altas temperaturas son habituales durante el verano, los valores previstos representan un riesgo para cualquier persona que permanezca al aire libre sin la preparación adecuada.

Las autoridades también alertaron sobre el aumento del riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente entre adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y quienes carezcan de acceso a hidratación suficiente o espacios con condiciones adecuadas para refrescarse.

Esta nueva ola de calor ocurre semanas después de que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) informara que Norteamérica, Europa y África registraron el segundo mes de junio más cálido desde que existen registros.

Además, la NOAA señaló que el oeste y el suroeste de Estados Unidos vivieron el período de enero a junio más cálido de su historia y acumularon menos del 70 % de las precipitaciones promedio para esa época del año. El organismo indicó que la temperatura media en los 48 estados continentales alcanzó los 21.4 °C durante junio, 1.2 °C por encima del promedio del siglo XX.

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