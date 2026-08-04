Messi aporta 80,000 euros para la reconstrucción de zonas afectadas por incendio en Madrid

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España–El futbolista argentino Lionel Messi donó 80,000 euros, unos $92,000 aproximadamente, para apoyar la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, una de las zonas más afectadas por un incendio forestal que arrasó cerca de 30,000 hectáreas.

La contribución fue anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien agradeció el apoyo del delantero y destacó que la ayuda será destinada a las labores de recuperación tras la emergencia.

“Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid”, expresó Ayuso en sus redes sociales, donde también señaló que los habitantes de la región esperan recibir al futbolista para reconocer públicamente su gesto.

El incendio afectó a 17 municipios de la Sierra Oeste madrileña, donde habitan más de 56,000 personas. Entre las localidades impactadas se encuentran Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería, Robledo de Chavela, San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado.

Ante la magnitud de los daños, la Comunidad de Madrid habilitó una plataforma para canalizar donaciones de ciudadanos y empresas destinadas a las familias afectadas. El mecanismo permite realizar aportes mediante transferencia bancaria, tarjeta, cargo en cuenta o Bizum, con el apoyo de CaixaBank.

Las autoridades informaron que el incendio obligó a realizar evacuaciones y confinamientos preventivos, mientras continúan las acciones para recuperar las zonas afectadas y atender a los habitantes perjudicados por el desastre forestal.

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